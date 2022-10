– Foto: Timo Babic

Der VfR stürzt Welzheim, der TSC übernimmt die Spitze Die Murrhardter Vereine bringen einen erfolgreichen Sonntag hinter sich. Das Kellerduell der Fußball-Kreisliga A2 in Oberbrüden endet 1:1.

Unser Spiel der Woche zwischen den Kellerkindern aus Oberbrüden und Kirchberg endete 1:1. Das Topduell der Fußball-Kreisliga A2 in Welzheim entschied der VfR Murrhardt mit 2:1 für sich und zog nach Punkten mit den Gastgebern gleich. Neuer Spitzenreiter ist aber der TSC Murrhardt, der zu Hause gegen Althütte mit 5:1 gewann. Der SV Allmersbach III verlor mit dem 2:3 gegen Weiler zum Stein den Anschluss zu den Spitzenplätzen. Abgebrochen wurde die Partie zwischen Gaildorf und Sechselberg, nachdem sich ein Notarzt um einen Sechselberger Spielervater kümmern musste. Zwar gabs Entwarnung und der Patient konnte den Sanka auf eigenen Beinen verlassen, doch der Unparteiische brach das Spiele eine halbe Stunde vor Schluss ab.

„Das war ein sehr intensiv geführtes Fußballspiel, bei dem die Kirchberger in der ersten Halbzeit die besseren Chancen hatten. Wir sind aber im zweiten Durchgang besser zurechtgekommen und haben verdient einen Punkt geholt“, lautete das Fazit von Oberbrüdens Abteilungsleiter Stefan Schaffroth. Fakt ist: Weder dem Tabellenletzten aus Auenwald noch dem Vorletzten hilft der eine Punkt groß weiter. Die beiden Klubs ließen sich allerdings auch lange Zeit, ehe die Zuschauer einen Treffer zu sehen bekamen. Dafür ging es in der zweiten Halbzeit blitzschnell. Denn schon drei Minuten nach Wiederanpfiff sorgte Pierre Paul für die Führung der Gäste aus dem Murrtal. Die Hausherren waren allerdings nur kurz geschockt und kämpften im Kellerduell verbissen, um wenigstens einen Zähler dazubehalten. Das gelang. Denn nach einem Kirchberger Foul an Florian Mayer verwandelte Jan Erkert in der Nachspielzeit einen Elfmeter zum leistungsgerechten 1:1. Wenigstens hatte Oberbrüden zum ersten Mal in dieser Saison nicht verloren. Zum ersten Sieg hat es allerdings noch nicht gereicht.

Oberrot feierte etwas glücklich den dritten Saisonsieg. Zur Pause lag Steinbach nach einem Tor von Mohamed Kaba (43.) vorne. Den knappen Vorsprung hielten die Gastgeber bis eine Viertelstunde vor Schluss. Dann traf Frederik Walch (77.) zum Ausgleich und es kam noch besser für den FCO. Fünf Minuten vor dem Abpfiff verwandelte Tom Scheuermann einen Foulelfmeter zum 2:1.

Ein echtes Spitzenspiel sahen die Zuschauer in Welzheim. Die Gastgeber lagen zur Pause dank eines Treffers von Patrick Wenzel (26.) in Führung. Weitere gute Möglichkeiten ließen die Platzherren ungenutzt. Das sollte sich im zweiten Durchgang noch rächen. Sechs Minuten nach dem Wechsel verwandelte Lars Kleemann einen Foulelfmeter zum 1:1 und vier Minuten vor dem Abpfiff glückte Taner Has das 2:1 für den VfR.

Die Große Alexander entführte verdient die Punkte aus Erbstetten. Schon nach zwölf Minuten brachte Pascal Sirokas die Gäste in Front. Backnang vergab danach weitere gute Chancen. Erst in der 66. Minute erhöhte Sherzad Hizny auf 2:0. Zwar sah Gästespieler Panagiotis Pandazis in der 86. Minute Gelb-Rot, doch das änderte am Sieg des Großen Alexanders nichts mehr.

Im Aufsteigerduell brachte Hannes Fleischmann die Gäste in der 35. Minute in Führung. In der 70. Minute erzielte Pasquale Siena zwar das 1:1, doch nur sechs Minuten später traf Sandro Brandstetter zu Nellmersbachs erneuter Führung. Bastian Krug sorgte sieben Minuten vor Schluss fürs 3:1.

Allmersbach verliert den Anschluss zur Spitze. Schon nach der ersten Viertelstunde lagen die Gastgeber 0:2 zurück Tobias Veit (10.) und Mario Dragic (16.) hatten für den FSV getroffen. Danach bewies der SVA Moral und kam dank Benjamin Mayer (27. und 50.) zum 2:2. Das glücklichere Ende hatten letztlich die Gäste. Drei Minuten vor Schluss glückte Elias Scheuing das 3:2.