Der VFR sorgt für die erste kleine Sensation im Kreispokal

Am Donnerstagabend empfing der VFR Venwegen den SV St. Jöris im heimischen Waldstadion – bei regnerischem und kaltem Wetter, das dem Pokalfight einen zusätzlichen Hauch Dramatik verlieh. Die Favoritenrolle lag klar beim A-Ligisten aus Eschweiler, doch wie es so schön heißt: Der Pokal hat seine eigenen Gesetze.

Um 19:30 Uhr wurde die Partie von Schiedsrichter Nico Meulenberg angepfiffen. Schon in der ersten Halbzeit erspielten sich beide Mannschaften zahlreiche Großchancen, doch zur Pause blieb es beim torlosen 0:0. Schnell wurde deutlich, dass der VFR Venwegen keinerlei Respekt vor dem klassenhöheren Gegner zeigte. Die Gastgeber begegneten dem SV St. Jöris mit großer Einsatzbereitschaft und zeigten, dass es kein Spaziergang für die Gäste werden würde.

Die zweite Hälfte begann mit einem echten Paukenschlag: Tobi Andres brachte den VFR in der 47. Minute in Führung, ehe Markus Kollau in der 55. Minute sogar auf 2:0 erhöhte. St. Jöris wirkte sichtlich unter Druck, schaltete jedoch einen Gang hoch und konnte durch Palm (67.) und Bittins (77.) ausgleichen. Wer nun dachte, dass Venwegen einbrechen würde, wurde eines Besseren belehrt: Nur eine Minute nach dem Ausgleich stellte Mo Diagne (78.) die Führung für den VFR wieder her.