Der VfR Neuburg stößt die Tür weit auf

Auf und davon: Neuburgs Leon Beran (hinten) umkurvt Haunstettens Torhüter Maximilian Lenz und trifft zum vorentscheidenden 2:0. – Foto: Roland Geier

In der Bezirksliga Nord winkt dem VfR Neuburg die Vizemeisterschaft und damit die Aufstiegsrelegation zur Landesliga. Durch den 2:0-Erfolg gegen den direkten Konkurrenten TSV Haunstetten haben die Neuburger drei Zähler Vorsprung sowohl auf den TSV Haunstetten als auch den VfL Ecknach. Ein Remis beim TSV Wertingen am letzten Spieltag würde alle Rechenspiele beenden. Übrigens auch für die Wertinger, die nach dem 2:0-Erfolg beim FC Horgau auf dem besten Weg sind, den direkten Abstieg zu vermeiden. Wer als zweiter Klub in die Abstiegsrelegation geht, ist komplett offen. Die schlechtesten Karten hat aktuell der TSV Dinkelscherben, der trotz des 3:0-Erfolgs gegen den TSV Meitingen mit einem Punkt Rückstand ins Saisonfinale geht.

Im Topspiel setzte sich der VfR Neuburg gegen den bis dato punktgleichen TSV Haunstetten mit 2:0 durch. Trotz der Freude über den Erfolg will VfR-Spielertrainer Sebastian Habermeyer über mögliche Relegationsspiele beziehungsweise Gegner noch nichts wissen. „Wir haben noch die Hürde beim TSV Wertingen zu nehmen.Jetzt haben wir alles selbst in der Hand und wollen uns auf das letzte Spiel konzentrieren. Danach schauen wir, was kommt.“

Hochzufrieden war der 31-Jährige indes mit dem Auftritt seiner Schützlinge, die allerdings einige Zeit benötigten, bis sie sich ihren Gegner zurechtgelegt hatten. Von Beginn an diktierten die Platzherren das Geschehen. Die längst verdiente Führung gelang mit dem Pausenpfiff, als Leon Beran im Getümmel vor dem am schnellsten schaltete.

Auch nach dem Seitenwechsel bot sich das gleiche Bild: Haunstetten versuchte es weiterhin, mit langen Bällen die Einheimischen zu überrumpeln. Doch die Habermeyer-Schützlinge hatten sich bestens auf die Spielweise der Gäste eingestellt und legten nach. Als ein Steckpass bei Beran ankam, konnte der Stürmer allein auf TSV-Torhüter Lenz zulaufen und diesen zum Endstand überwinden. (roge) Lokalsport NR

Schiedsrichter: Lukas Nartschick (Augsburg) - Zuschauer: 260

Tore: 1:0 Leon Beran (45.), 2:0 Leon Beran (67.)

Die U23 des FC Gundelfingen hat im Kampf um den Klassenerhalt mit dem 1:2 beim VR Jettingen einen schweren Rückschlag hinnehmen müssen. Simon Schwarz hatte den VfR mit einem sehenswerten Volleyschuss in Führung gebracht. Kurz vor der Pause gelang dem FCG der Ausgleich: Marco Gerold zirkelte einen Freistoß unhaltbar in den Torwinkel zum 1:1.

Nach dem Seitenwechsel blieb Jettingen gefährlich, der Ex-Gundelfinger Christoph Wachs traf schließlich zum 2:1. Die Schlussoffensive des FCG brachte nichts mehr ein. (cs, red) Lokalsport DZ

Schiedsrichter: Manfred Keil (Langweid) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Simon Schwarz (29.), 1:1 Marco Gerold (44.), 2:1 Christoph Wachs (78.)

Seit fünf Spielen wartet der TSV Zusmarshausen auf einen Dreier. Dabei präsentierte sich der Aufsteiger beim BC Rinnenthal keineswegs schlecht, verlor aber mit 0:1. Das Tor des Tages erzielte Sebastian Lindermayer, der frei vor TSV-Keeper Raif Husic auftauchte und vollstreckte.

Die beste Chance der ersten Hälfte für den TSV hatte Tim Wilde, sein Abschluss landete aber am Pfosten. Nach dem Seitenwechsel scheiterte Rinnenthals Maximilian Merwald vom Punkt aus an Husic (53.), danach blieben Chancen auf beiden Seiten lange Mangelware. Erst in den letzten 15 Minuten gelang dem TSV eine Druckphase, der Ball wollte jedoch nicht über die Linie. Den Schlusspunkt der Partie setzte Kapitän Jonas Watzal. Sein Foul nahe der Mittellinie wertete der Schiedsrichter als überhartes Einsteigen und stellte ihn vom Platz. (az) Lokalsport Labo

Schiedsrichter: Yanick Furnier (Augsburg) - Zuschauer: 180

Tor: 1:0 Sebastian Lindermayr (22.)

Rote Karte: Jonas Watzal (90.+3/TSV Zusmarshausen)

Der VfL Ecknach wahrt seine letzte Chance auf die Vizemeisterschaft mit dem vierdienten 4:0-Sieg gegne die SpVgg Joshofen-Bergheim. Dabei war der VfL stark ersatzgeschwächt angetreten.

Es entwickelte sich ein munteres Spiel mit Torannäherungen auf beiden Seiten, aber ohne große Möglichkeiten. Maximilian Rauch nuttze die erste richtige Torchance des VfL zur Führung. Nach dem Seitenwechsel legten die Ecknacher nach. Christian Wagner scheiterte zunächst aus spitzem Winkel am Joshofener Keeper Alexander Schmidt, verwandelte den Nachschuss aber zum 2:0. Die Entscheidung dann drei Minuten später, Serhat Örnek steckte den Ball durch auf Marc Baumgärtner und der Stürmer vollstreckte zum 3:0. Der Widerstand der Gäste war nun endgültig gebrochen, Lukas Wiedholz und Simon Reiner hatten keine Mühe, sich mit einem Doppelpass in den Strafraum zu spieln und Wiedholz vollendete ins lange Eck zum Endstand. (jng) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Linus Benesch (Adelsried) - Zuschauer: 156

Tore: 1:0 Maximilian Rauch (18.), 2:0 Christian Wagner (64.), 3:0 Marc Baumgärtner (68.), 4:0 Lukas Wiedholz (83.)

Der TSV Wertingen hat sich mit dem 2:0-Erfolg beim FC Horgau eine gute Ausgangssituation im Kampf um einen Relegationsrang gegen den Abstieg gesichert. Beide Teams begegneten sich in der zähen Anfangsphase auf Augenhöhe, klare Torchancen blieben Mangelware. Das änderte sich nach der Pause, denn da erwischte Wertingen den perfekten Start. Nach einer Freistoßflanke von Christoph Prestel verlängerte Alexander Storzer den Ball, Manuel Rueß behauptete sich und traf aus der Drehung sehenswert zum 1:0. Wertingen agierte nun deutlich zielstrebiger. Doch es sollte bis kurz vor Schluss dauern, bis Florian Eising mit dem 0:2 alles klarmachte. (thmi) Lokalsport WZ

Schiedsrichter: Leonhard Schramm (Augsburg) - Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Manuel Rueß (47.), 0:2 Florian Eising (90.)

Hakan Avci und Elias Seibold (von links) trafen für den TSV Dinkelscherben beim 3:0-Sieg gegen den TSV Meitingen (rechts Emanuel Zach). – Foto: Oliver Reiser

Dank des 3:0-Erfolgs gegen den TSV Meitingen wahrte der TSV Dinkelsherben seine Chance auf den Klassenerhalt. Den ersten Aufreger gab es in der 20. Minute, als die beiden Dinkelscherbener Alexander Brecheisen und Maximilian Micheler bei einem Kopfballversuch heftig zusammenrasselten. Dann ging es rund. Tobias Meitinger brachte das Leder Zentimeter vor dem Tor nicht über die Linie. Wer weiß, wie das Spiel sonst gelaufen wäre. „Da haben wir Glück gehabt“, musste auch Dinkelscherbens Trainer Michael Finkel zugeben, der sich auf der Gegenseite über zwei Treffer freuen konnte. Hakan Avci versenkte einen Steckpass von Thomas Kubina zum 1:0. Auch zum 2:0 von Elias Seibold leistete Kubina die Vorarbeit.

Meitingens Trainer Andreas Wessig reagierte auf die lethargische Vorstellung seiner Mannschaft zur Pause mit einem Dreifach-Wechsel. Das brachte zunächst mehr Druck, doch die Chancen hatte Dinkelscherben. Hakan Avci hätte aus zwei Kontern den dritten Treffer machen müssen (52. und 63.). Das erledigte schließlich Thomas Kubina. Überlegt schoss der Altmeister aus dem Rückraum zum 3:0 ein und krönte damit seine herausragende Leistung. (oli) Lokalsport Labo

Schiedsrichter: Lukas Lindemeir (Affing) - Zuschauer: 220

Tore: 1:0 Hakan Avci (32.), 2:0 Elias Seibold (40.), 3:0 Thomas Kubina (71.)

Kurz vor Schluss durfte der TSV Nördlingen II doch noch jubeln. Im Riesderby beim FC Maihingen, das über weite Strecken ausgeglichen und offen, setzte sich die Bayernliga-Reserve mit 1:0 durch.

Beide Teams begegneten sich lange auf Augenhöhe, bevor es am Ende zunehmend hektischer war. Zunächst vergab der TSV per Foulelfmeter die große Chance zur Führung, als Fischer den schwach geschossenen Strafstoß von Luca Hopfauf problemlos parierte. Kurz darauf musste Nördlingens Luis Schüler nach einem Einsteigen mit Gelb-Rot vom Platz. Dennoch gerieten die Maihinger wenig später durch einen weiteren Strafstoß in Rückstand: Luca Lechler verwandelte zum 0:1. Und es blieb hitzig. Weitere Verwarnungen und Diskussionen sorgten dafür, dass die Begegnung immer wieder unterbrochen wurde. In der Nachspielzeit sah schließlich Nördlingens Luca Lechler noch die Rote Karte. (fcm) Lokalsport RN

Schiedsrichter: Alexander Maier (Augsburg) - Zuschauer: 110

Tore: 0:1 Luca Lechler (83./Foulelfmeter)

Gelb-Rot: Luis Schüler (75./TSV Nördlingen II/)

Rote Karte: Luca Lechler (90.+7/TSV Nördlingen II)

Bes. Vorkommnis: Luca Hopfauf (TSV Nördlingen II) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Martin Fischer (72.).