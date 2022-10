Wird dem Bezirksligisten VfR Neuburg ab sofort nicht mehr zur Verfügung stehen: Offensivakteur Tobias Aksentic (rechts), der erst in der Sommerpause vom SC Rohrenfels kam. – Foto: Daniel Worsch

Der VfR Neuburg plant den dritten Streich Bezirksligist befindet sich im Aufwind +++ Duell der Toptorjäger in Meitingen +++ Jettingens Coach Nöbauer warnt

Kommt der VfR Neuburg so langsam in Tritt? Der Landesliga-Absteiger feierte zuletzt zwei Siege in Serie und hat damit auch die Tabellensituation in der Bezirksliga Nord deutlich verbessert. Nun geht es für die Donaustädter zum FC Maihingen. Auch Spitzenreiter FC Günzburg muss auswärts ran, die Partie beim TSV Meitingen wird auch ein Gipfeltreffen der Toptorjäger. Eine vermeintlich leichte Aufgabe wartet auf den VfR Jettingen, doch Coach Konrad Nöbauer warnt davor, den sieglosen TSV Nördlingen II auf die leichte Schulter zu nehmen.

Nach den sechs Zählern aus den beiden zurückliegenden Partien gegen den FC Affing (2:1) und beim TSV Nördlingen II (4:1) hat sich nicht nur die Ausgangslage im Klassement deutlich verbessert, sondern auch die Stimmung beim VfR Neuburg. „Gerade auch bei den Übungseinheiten hat sich in dieser Woche gezeigt, dass mit dem gestiegenen Selbstvertrauen die Arbeit im Training deutlich einfacher von der Hand geht. Und genau darauf wollen und müssen wir weiter aufbauen“, so Trainer Alexander Egen, der mit den Lila-Weißen nun beim FC Maihingen gastiert.

Nicht mehr dabei ist Tobias Aksentic. Der erst in der Sommerpause vom Kreisklassisten SC Rohrenfels gekommene talentierte Offensivakteur hat seine Zelte beim VfR Neuburg völlig unerwartet schon wieder abgebrochen. Dem Vernehmen nach soll es Aksentic zurück nach Rohrenfels ziehen.

„Wir haben ein Heimspiel und wollen gewinnen. Es sind alle Mann an Bord“, gibt Maihingens Coach Hans Golder die Richtung vor. Und hofft, dass es diesmal besser läuft als zuletzt beim FC Horgau (1:4). „Dort waren wir insgesamt zu unkonzentriert, hatten aber auch Abschlusspech mit Latte- und Pfostentreffern. Das Ergebnis spiegelt nicht den wahren Spielverlauf wider“, sagt der FCM-Coach. (disi, jais) Lokalsport NR / Lokalsport RN

Mit drei Siegen in Folge hat sich der FC Horgau wieder ins Mittelfeld der Tabelle geschoben. Neben neun Punkten haben die Kleeblätter in diesen drei Partien auch elf Tore erzielt. Ob sich diese Serie auch im Heimspiel gegen den FC Stätzling fortsetzen lässt?

Zuletzt traf Horgau mit dem Aufsteiger FC Maihingen auf ein völlig unbeschriebenes Blatt. „Drei Punkte. Und keiner weiß, wie es passiert ist“, blickt Stroh selbstkritisch auf den souverän anmutenden 4:1-Sieg zurück. „Das Ergebnis entspricht nicht dem Spielverlauf. Aber wir wollen uns jetzt nicht darüber beschweren.“ Wichtig ist, dass die Torfabrik des FCH jetzt endlich ihre Produktion aufgenommen hat und sich viele Spieler die Torausbeute teilen.

Nur ungern erinnert sich Franz Stroh an das letzte Spiel gegen Stätzling in der vergangenen Saison, als man mit einer 0:5-Packung nach Hause geschickt wurde. „Da haben wir noch etwas gutzumachen.“ Personell kann man fast aus dem Vollen schöpfen. Es fehlen lediglich Fabian Tögel sowie die beiden Dauerverletzten Markus Pätzold und Omar Samouwel. (oli) Lokalsport Labo

Torgarantie scheint gegeben, wenn drei der vier Erstplatzierten der Torjägerliste zum Tanz auf dem grünen Rasen stehen. Der Fall ist das, wenn der TSV Meitingen den derzeitigen Spitzenreiter FC Günzburg in den Lechauen erwartet. Wir freuen uns auf den nächsten Spitzenreiter“, sagt Spielertrainer Denis Buja.

Mit dem VfL Ecknach (3:0) und dem FC Stätzling (3:2) hat man in dieser Saison schon zwei Teams geschlagen, die an der Spitze mitmischen. Günzburg hat sich mit einem 3:0-Sieg beim SV Wörnitzstein im Nachholspiel ein paar Pünktchen abgesetzt. Zweifacher Torschütze war Maximilian Lamatsch, der es damit bereits auf zwölf Einschüsse gebracht hat.

„Ihn kann man nie ganz ausschalten“, sagt Denis Buja, der zusammen mit Michael Meir mit jeweils acht Treffern auf Rang drei der Torschützenliste notiert ist. Das Spiel auf ein Duell der Torjäger zu reduzieren, wäre aber zu einfach. Das sieht auch der ehemalige Meitinger Christoph Bronnhuber so. Der Günzburger Spielertrainer sagt: „Natürlich machen diese Spieler die meisten Tore. Aber wenn ich sehe, was Meitingen darüber hinaus zu bieten hat, wäre es auf jeden Fall zu einfach zu sagen, wir schalten den Denis Buja aus und gut ist es. Torjäger leben ja schließlich auch von den Zuspielen.“ (oli) Lokalsport Labo

Für Wertingens Trainer Daniel Schneider ist die Partie beim TSV Rain II eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte. Der 35-Jährige war als Spieler und Trainer lange in Rain aktiv. „Ich freue mich natürlich auf das Spiel und auch darauf, ein paar ehemalige Weggefährten zu treffen“, sagt Schneider. Nach zuletzt zwei guten Partien mit dem Sieg in Gundelfingen und dem Punktgewinn gegen Aindling müssen seine Spieler nun die Spannung hochhalten, um weiterhin zu punkten. Der Einsatz von Stürmer Stefan Fackler ist äußerst fraglich (Erkältung), zudem fehlt den Wertingern Marco Gerold (Schulterverletzung).

In den vergangenen drei Spielen erzielte die Rainer U23 lediglich einen Treffer. Ein Grund hierfür seien viele personelle Ausfälle und Veränderungen im Kader. „Uns fehlt einiges an Qualität, wenn Stammspieler ausfallen. Zudem gibt es aktuell keinen Konkurrenzkampf, da wir kaum Leute haben“, erklärt Spielertrainer Niko Schröttle, doch das wird sich für die Partie gegen Wertingen ändern. Mittelfeldmann Fabian Miehlich und Kapitän Christian Kühling stehen wieder zur Verfügung. (mt, jup) Lokalsport WZ / Lokalsport DW

Erst zwei Mal haben der TSV Aindling und der SV Wörnitzstein bislang in Punktspielen gegeneinander gespielt, das bislang letzte Aufeinandertreffen endete 2:2. Mit diesem Ergebnis wäre Aindlings Vorstand Spielbetrieb Josef Kigle sicher nicht zufrieden: „Ich erwarte die vollen drei Punkte. Die Jungs wissen, dass nur der Dreier zählt.“ Kigle ärgerte sich, dass seine Mannschaft nicht nur zuletzt beim TSV Wertingen (0:0) zu viele Geschenke verteilt: „Das war nicht das erste Mal in dieser Saison. Wir haben klare Ziele, und dann müssen wir in dieser Liga in jedes Spiel mit voller Konzentration gehen.“

Der SV Wörnitzstein kassierte zuletzt zwei Niederlagen in Serie. Ungewöhnlich für die sonst so sattelfeste Defensive war, dass es sowohl gegen Gundelfingen als auch Günzburg jeweils drei Mal im eigenen Tor einschlug. „Wir haben zuletzt auch zu viele Standards gegen uns verursacht“, sagt Michael Schmidbaur, sportlicher Leiter beim SVW, und schickt hinterher: „Aindling ist eine harte Nuss. Aber wir wollen auch nicht in Ehrfurcht erstarren und mit gezielten Nadelstichen den Gegner ärgern.“ (joj, wip) Lokalsport AN / Lokalsport DW

Luca Nelkner (links) steht der Gundelfinger U23 wieder zur Verfügung. – Foto: Walter Brugger

Von der aktuellen Tabellensituation will sich Trainer Peter Stegner nicht blenden lassen, wenn die U23 des FC Gundelfingen gegen den noch sieglosen FC Affing antritt. „Affing hat Qualität in der Truppe und wird irgendwann mal einen Dreier holen – davor müssen wir gewarnt sein“, predigte Stegner seinen Mannen im Training. Knappe Niederlagen gegen Tabellenführer FC Günzburg oder Wertingen (3:2) zeigen, dass das Team aus dem Kreis Aichach-Friedberg nicht zu unterschätzen ist. Bei den Grün-Weißen kehren mit Luca Nelkner und Laurin Völlmerk zwei wichtige Spieler aus ihrer Krankheitspause zurück. Hinter Kapitän Philipp Urban steht noch ein Fragezeichen, Jakob Schneider fehlt berufsbedingt.

Einen erneuten Anlauf bezüglich des ersten Dreiers nimmt der FC Affing, obwohl sich auch die personelle Situation verschlechtert hat. Danny Dürr, Niklas Neumair, Anel Jusufovic und Manuel Steinherr und der gesperrte Michael Felder verlängern die Ausfallliste. „Bei Cyrill Siedlaczek muss man schauen, ob es am Wochenende geht“, so Coach Tobias Jorsch, der positiv denkt. „Wir wissen, dass es momentan schwer ist, dennoch versuchen wir, den Spaß wieder reinzubringen, gepaart mit Leidenschaft und Gier.“ (pst, joj) Lokalsport DZ / Lokalsport AN

„Jede Woche, in der sich keiner verletzt, ist im Moment eine gute Woche“, sagt Ecknachs Spielertrainer Michael Eibel vor dem Heimspiel gegen den Bubesheim. Er spielt auf die Verletzung von Kollege Angelo Jakob an, der bereits operiert wurde, allerdings bis zur Winterpause ausfallen wird. Zuletzt lief beim VfL fast gar nichts mehr zusammen, besonders die Defensive bereitet Sorgen. Nicht verwunderlich, dass Eibel gegen Bubesheim den Hebel dort ansetzen möchte. „Wir müssen das Zentrum dicht bekommen und unbedingt unsere Ballverluste im Aufbauspiel reduzieren“, so Eibel.

Trotz des Aufwärtstrends will SCB-Trainer René Hauck einer Favoritenrolle nichts wissen. Hauck sieht ein kampfintensives Spiel auf seine Jungs zukommen, die doch eigentlich mehr den schönen Ball pflegen. Es gehöre viel Kopfarbeit dazu, „dass man die letzten Meter gehen möchte, auch wenn man eigentlich nicht mehr kann“, sagt er. Und weiter: „Das ist schwer zu trainieren, aber dann müssen eben vor allem die Führungsspieler auf dem Platz die richtigen verbalen und körperlichen Ansagen geben.“ (jng, ica) Lokalsport AN / Lokalsport GZ

Der Jettinger Vinzent Bartenschlager (links) ist diesmal gegen den den TSV Nördlingen II gefordert, die gegnerischen Angriffe zu stoppen. Während der Bubesheimer Esse François Akpaloo in Ecknach auf Torejagd geht. – Foto: Ernst Mayer

