Der VfR Neuburg lässt nichts mehr anbrennen

Freude beim VfR Neuburg: Mit dem 3:0-Sieg beim TSV Wertingen gehen die Lila-Weißen in die Aufstiegsspiele zur Landesliga. – Foto: Karl Aumiller

Bereits ein Zähler hätte dem VfR Neuburg für die Vizemeisterschaft in der Bezirksliga Nord gereicht - und ein Punkt hätte auch dem TSV Wertingen geholfen, sich in die Abstiegsrelegation zu retten. Doch es kam anders, Neuburg gewann mit 3:0 und darf auf auf den Landesliga-Aufstieg hoffen. Während die Wertinger zum zweiten Mal binnen eines Jahres absteigen und kommende Saison in der Kreisliga spielen. Das können der TSV Dinkelscherben und die U23 des FC Gundelfingen noch verhindern. Beide gehen in die Abstiegsrunde mit den Süd-Vertretern SpVgg Langerringen und TSV Babenhausen, wobei sich aus diesem Quartett nur ein Team den Klassenerhalt sichert.

Der TSV Wertingen muss nach dem 0:3 gegen den VfR Neuburg in die Kreisliga. Bereits in den ersten Minuten musste der TSV zwei Rückschläge verkraften. Nach einem Zusammenprall verletzte sich zunächst Max Knöpfle und musste früh ausgewechselt werden (10.). Kurz darauf erwischte es auch Torhüter Simon Reithmeir, der nach einem Zusammenstoß nicht weitermachen konnte. Für ihn kam Lucas Müller ins Spiel (18.). Zudem wurde die Partie wegen eines heftigen Regenschauers zwischenzeitlich unterbrochen.

Trotz der schwierigen Umstände erwischte Wertingen den besseren Start. Manuel Rueß hatte gleich zwei hochkarätige Chancen zur Führung. Während Wertingen die Chancen nicht nutzte, zeigte sich der VfR wesentlich effizienter: Robert Hößl traf von der Strafraumgrenze präzise ins rechte Eck - 0:1. Nach dem Seitenwechsel stemmte sich der TSV weiter gegen den drohenden Abstieg. Der Jubel über den vermeintlichen Ausgleich durch Manuel Rueß hielt nur kurz - der Treffer wurde wegen Abseits aberkannt (60.). Mit zunehmender Spieldauer wurde die Nervosität auf Wertinger Seite spürbar größer. Neuburg zog sich zurück, lauerte auf Konter – und legte durch Sebastian Habermeyer sowie Halil Samsa noch zwei Treffer nach. (thim) Lokalsport WZ

Schiedsrichter: Erhan Özcan (Augsburg) - Zuschauer: 250

Tore: 0:1 Robert Hößl (38.), 0:2 Sebastian Habermeyer (80.), 0:3 Halil Samsa (90.+6)

Geschenke gab es nur vor und nach dem Spiel. Zunächst wurden beim TSV Gersthofen die Abgänge Robin Widmann (BC Rinnenthal), Kaan Pasli, Bathuan Günay (beide TSV Hollenbach), Matthias Wengenmayr (TSV Mühlhausen) und Sobin Khongdy (Ziel unbekannt) mit einem gerahmten Trikot verabschiedet. Nach dem Abpfiff überreichte Bezirksspielleiterin Sabrina Hüttmann dann Meisterschale, Urkunde und einen Fußball an die erfolgreiche Mannschaft. In den 94 Minuten dazwischen spielte der VfR Jettingen durch das 1:1 ein klein wenig den Partycrasher.

Die Jettinger standen zwar beim Einlaufen brav Spalier und applaudierten, doch dann leisteten sie erheblichen Wiederstand und ließen sich auch vom frühen 1:0 nicht einschüchtern. Adnan Muminovic hatte eine Ecke von Aivin Emini eingeköpft. Jettingen hatte gegen den nicht mit letzter Konsequenz agierenden Meister durchaus Ausgleichsmöglichkeiten. Der gelang durch einen herrlichen Seitfallzieher des völlig blank stehenden Nico Breskott. (oli) Lokalsport Labo

Schiedsrichterin: Jennifer Stützel - Zuschauer: 130

Tore: 1:0 Adnan Muminovic (16.), 1:1 Nico Breskott (60.)

Der TSV Nördlingen II machte mit Jakob Bühlmeier (rechts) am letzten Spieltag den Klassenerhalt fix. Genrich Morsch (Mitte) konnte mit den Wörnitzstein die 1:2-Niederlage im Landkreisderby nicht verhindern. – Foto: Szilvia Izsó



Trotzdem entwickelte sich eine flotte Partie, in der Thomas Schmid den TSV früh in Führung brachte. Acht Minuten später traf Schmid nur den Pfosten.

Fast im Gegenzug glich der SVW durch Julian Kopp 1:1 aus. Auch die Wörnitzsteiner verzeichneten wenig später einen Pfostentreffer, als Timo Zausinger abgzogen hatte. Mit Beginn der zweiten Halbzeit merkte man der Nördlinger U23 an, dass sie den Klassenerhalt unbedingt aus eigener Kraft schaffen wollte. Nach Zuspiel von Jan Mielich tankte sich Silas Mack durch und vollendete zum 2:1. Dabei blieb es und TSV-Trainer Karl-Heinz Schüler meinte: „Es war aufgrund der Emotionalität sicherlich kein einfaches Spiel für alle Beteiligten. Ich bin sehr stolz auf die Truppe.“ (schra)

Schiedsrichter: Leon Löffler (Medlingen) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Thomas Schmid (13.), 1:1 Julian Kopp (22.), 2:1 Silas Mack (51.) Nach Feiern war den Kickern des TSV Nördlingen II nicht zumute - trotz des 2:1-Erfolgs gegen den SV Wörnitzstein, womit der Klassenerhalt eingetütet war. Denn die Nördlinger trauern um ihren 20-jährigen Keeper Robin Oettle, für den sie vor Anpfiff eine Gedenkminute abhielten.Trotzdem entwickelte sich eine flotte Partie, in der Thomas Schmid den TSV früh in Führung brachte. Acht Minuten später traf Schmid nur den Pfosten.Fast im Gegenzug glich der SVW durch Julian Kopp 1:1 aus. Auch die Wörnitzsteiner verzeichneten wenig später einen Pfostentreffer, als Timo Zausinger abgzogen hatte. Mit Beginn der zweiten Halbzeit merkte man der Nördlinger U23 an, dass sie den Klassenerhalt unbedingt aus eigener Kraft schaffen wollte. Nach Zuspiel von Jan Mielich tankte sich Silas Mack durch und vollendete zum 2:1. Dabei blieb es und TSV-Trainer Karl-Heinz Schüler meinte: „Es war aufgrund der Emotionalität sicherlich kein einfaches Spiel für alle Beteiligten. Ich bin sehr stolz auf die Truppe.“ (schra) Lokalsport RN Schiedsrichter: Leon Löffler (Medlingen) - Zuschauer: 150Tore: 1:0 Thomas Schmid (13.), 1:1 Julian Kopp (22.), 2:1 Silas Mack (51.)

Der FC Maihingen wurde vom TSV Meitingen regelrecht überrannt, bereits zur Pause stand der 6:0-Endstand fest. Los ging es mit einem Eigentor, denn die scharfe Hereingabe von Eric Fritsch fälschte Michael Haas ins eigene Tor ab. Michael Meir und Mateo Duvnjak stellten mit einem Doppelschlag auf 3:0. Als dann eine Ecke von Duvnjak durch den ganzen Strafraum rutschte, nagelte Raphael Mahler unhaltbar in den Winkel zum vierten Treffer ein. Danach vollendete Meir per Kopf eine Flanke von Lukas Erhard zum 5:0. Nach Foulspiel an Duvnjak erhöhte Xhevalin Berisha, der in seinem letzten Spiel für Meitingen das Kapitänsamt ausüben durfte, per Strafstoß zum Halbzeitstand von 6:0. Mit Beginn der zweiten Hälfte setzte Dauerregen ein und das Spiel wurde immer zerfahrener. (ulbrh) Lokalsport Labo

Schiedsrichter: Fabian Hegener (Neuburg) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Michael Haas (7./Eigentor), 2:0 Michael Meir (21.), 3:0 Mateo Duvnjak (23.), 4:0 Raphael Mahler (28.), 5:0 Michael Meir (34.), 6:0 Xhevalin Berisha (39./Foulelfmeter)

Der TSV Haunstetten war mit seiner starken Offensivpower zu gut für den TSV Dinkelscherben, der nach der 0:3-Niederalge in die Abstiegsrelegation muss. Ioannis Maliachovas sorgte mit einem platzierten 16-Meter-Flachschuss für das frühe 1:0. Hakan Avci hätte direkt kontern können, scheiterte aber am starken Schlussmann Maximilian Lenz (11.). Auf der anderen Seite hatten die Lila-Weißen wiederum Glück, dass Mert Avan das Leder knapp neben den Pfosten setzte (16.). Trotzdem wäre bis zur Pause der Ausgleich für die Gäste möglich gewesen: Nach einem Eckball hatten Vincent Zott und Daniel Wiener eine Doppelchance zum Ausgleich, aber der Ball wollte nicht ins Tor (22.). Und kurz vor dem Halbzeitpfiff verpasste erneut Daniel Wiener per Kopf (42.). und Thomas Kubina per Fuß (45.).

Nach Wiederanpfiff drängten die Dinkelscherber weiter auf den Ausgleich und hatten kurz darauf durch Hakan Avci die vermutlich beste Möglichkeit. Doch Avci konnte Keeper Lenz aus kurzer Distanz abermals nicht überwinden (49.). Als der Glaube, das Spiel drehen zu können, zusehends schwand, nutzte Haunstetten nutzte dies gnadenlos aus. durch Marco (62.) und Jose Chavez Langschwager schraubten das Ergebnis auf 3:0. (mahr) Lokalsport Labo

Schiedsrichter: Tobias Heuberger (Möttingen) - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Ioannis Maliachovas (9.), 2:0 Marco Sic (60.), 3:0 Jose Gabriel Chávez-Langschwager (78.)

Wäre es ein völlig normales Bezirksliga-Spiel auf der Anlage der SpVgg Joshofen-Bergheim zwischen den Hausherren und dem FC Horgau geworden, es hätte irgendwie ganz und gar nicht in die Historie des heimischen Spielertrainers Jonas Zeller gepasst. „In den acht Jahren, seit ich bei der Spielvereinigung bin, hatten wir eigentlich keine einzige ruhige Saison. Entweder ist es permanent um den Auf- oder Abstieg gegangen“, hatte der am Saisonende scheidende Zeller bereits im Vorfeld dieses letzten Punktspiels gesagt. Diesmal ging es gegen den Abstieg, den die Joshofer mit dem 1:1 verhinderte.

Horgaus Schlussmann Felix Häberl trieb die SpVgg schier zur Verzweiflung. Erst in der vierten Minute der Nachspielzeit musste sich der mit Abstand beste Akteur auf dem Platz nach einer Ecke von Robert Zisler sowie einem Kopfball des eingewechselten Rasmus Fischer-Stabauer zum 1:1-Endstand geschlagen geben. Der Klassenerhalt war damit fix, das unglückliche Gegentor zum 0:1 durch Noah Hagner war vergessen.

Abteilungsleiter Alexander Schmidt bestätigte am Rande der Partie die Abgänge von Lucas Möller (TSV Rain), Robin Stamenkov (SV Weichering) und Marcel Lignon (Karriereende). Dem gegenüber stehen die Zugänge von Christoph und Julian Hollinger (FC Ehekirchen) als neues Trainerduo sowie Max Neff (SV Wagenhofen). (disi) Lokalsport NR

Schiedsrichter: Manfred Keil (Langweid) - Zuschauer: 200

Tore: 0:1 Noah Hagner (63.), 1:1 Rasmus Fischer-Stabauer (90.+4)

Bis zur 89. Minuten sprach alles für den TSV Zusmarshausen. Die Hausherren führten bis dahin verdient mit 2:0, verspielten den Heimsieg gegen den VfL Ecknach in den Schlussminuten aber doch noch und fingen sich zwei späte Gegentore. In der ersten Hälfte kam der TSV schon durch Luca Jaskolka zu zwei gefährlichen Gelegenheiten, für die Pausenführung sorgte Fabian Strehle mit einem Schuss aus knapp 35 Metern. Nach der Pause erhöhte die Zusmarshauser durch Jaskolka. Umstritten war die Ampelkarte für Raphael Schimunek. Seine Rückgabe nach einem Freistoßpfiff für Ecknach wertete Sensoy als Ballwegschlagen. Trotz der Überzahl kamen die Ecknacher aus eigener Kraft zu keinen nennenswerten Chancen. Nach einem technischen Fehler von Kevin Lynch gelang Serhat Örnek dann aber das 2:1. In der dritten Minute der Nachspielzeit griff Keeper Raif Husic am Ball von Örnek vorbei, wodurch der TSV sich mit einem 2:2 begnügen musste. (az) Lokalsport Labo

Schiedsrichter: Emre Sensoy (Memmingen) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Fabian Strehle (43.), 2:0 Luca Jaskolka (72.), 2:1 Serhat Örnek (90.), 2:2 Serhat Örnek (90.+2)

Gelb-Rot: Raphael Schimunek (82./TSV Zusmarshausen)