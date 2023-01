Der VfR Neuburg hält an seinen Trainern fest Alexander Egen und seine Assistenten verlängern beim Bezirksligisten

„Wir sind sehr froh, dass sie auch in der neuen Spielzeit bei uns bleiben“, sagt Abteilungsleiter Helmut Meier und bezeichnet das Trio als „optimale Lösung“ für den Verein. Die Philosophie des VfR Neuburg sei, „Kontinuität und Vereinsidentifikation“ zu schaffen. Kriterien also, die auf Egen, der bereits in der Jugend für die Lilaweißen aktiv war, und seine Mitstreiter definitiv zutreffen. Die Entscheidung für eine weitere Zusammenarbeit sei in einem größeren Gremium getroffen worden. „Mehrere Gründe“ hätten für die Verlängerung gesprochen, so Meier.

Egen war im Jahr 2021 vom Co-Trainer zum Chefcoach der Lilaweißen aufgestiegen. In seiner ersten kompletten Saison stieg der VfR aus der Landesliga ab, aktuell belegt er in der Bezirksliga Nord den siebten Platz, der Wiederaufstieg ist bei 14 Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz aber außer Reichweite.

Sofortiger Wiederaufstieg war nicht das Neuburger Ziel