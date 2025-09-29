Der VfR legt in Weimar nach

Nach einem vorsichtigen Abtasten in den ersten zehn Minuten übernahmen die Koseltaler mehr und mehr das Kommando, ohne zunächst die ganz großen Chancen zu generieren. Es dauerte bis zur 26. Minute, bis der VfR richtig gefährlich wurde. Nach Foulspiel an Sebastian Mai zirkelte Markus Baer den fälligen Freistoß wunderschön über die Mauer und der Ball schlug unhaltbar im linken Dreiangel ein. Nun bestimmte der VfR das Geschehen auf dem Platz eindeutig und nach 37 Minuten hatte erneut Markus Baer das 0:2 auf dem Fuß. Nach schönem Pass von Sebastian Mai umkurvte er zunächst den Weimerer Keeper, doch leider wurde der Winkel nun zu spitz und der Ball landete nur am Außennetz. Kurz vor der Pause dann auch die erste Chance für Weimar, doch der Schuss aus guter Position ging weit am VfR-Gehäuse vorbei.

Mit zwei Paukenschlägen kamen die Gastgeber dann aus der Kabine. Zunächst scheiterten sie in der 46. Minute am Pfosten und nur eine Minute später vereitelte VfR-Torhüter Sven Findeiß eine weitere Riesenchance der Weimarer. Doch wieder hatten die Kurstädter die passende Antwort parat. Tom Becker spielte in der 48. Spielminute sehr schön Sebastian Mai frei, und der VfR-Torjäger ließ sich nicht zweimal bitten und verwandelte eiskalt mit sattem Schuss ins linke Eck. Kurz darauf konnte Markus Baer bei seinem Durchbruch nur regelwidrig gebremst werden, doch konnte der Torwart der Gastgeber den diesmal von Sebastian Mai getretenen Freistoß sehenswert entschärfen. Nun lief wieder der VfR- Express. Scheiterte Sebastian Mai zunächst noch bei einer Konterchance, machte er es in der 54. Minute besser. Nach Flanke vom starken Tom Becker nahm Sebastian Mai den Ball auf und erzielte zur vermeintlichen Spielentscheidung das 0:3. Der Schock bei den Gastgebern saß tief und das Spiel plätscherte unter der aufmerksamen Spielleitung von Schiedsrichter Philip Bürger-Schönemann nun so vor sich hin. Dies sollte sich in Minute 83 aber nochmals grundlegend ändern. Aufgeweckt durch das 1:3 starteten die Gastgeber einen beeindruckenden Schlussspurt. Hatte der VfR bei einem Abseitstor noch Glück, fiel in der dritten Minute der Nachspielzeit tatsächlich der Anschlusstreffer und Weimar warf nochmals alles nach vorn. Doch beim VfR stemmten sich alle gegen den drohenden Ausgleich und konnten diesen auch erfolgreich verhindern.