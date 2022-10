DER VfR LÄSST DEN JENZIG BEBEN

Die Trommler der Heimmannschaft gaben nicht auf. Ohne Unterbrechnung schallte

es zwischen dem Jenzig Berg und dem Vereinsheim des FC Thüringen, doch die

Zündung für die Gastgeber brachten die Unentwegten nicht zu stande. Es funkte

nur bei den Koseltalern, die selbst mit einer überzeugenden Leistung schon früh

alle Fragen klärten. "Der VfR war heute mindestens zwei Klassen besser", analysierte

Steffen Geisendorf. Doch seine Mannschaft machte es dabei auch dem VfR leicht.



Nach einem frühen Foul an Markus Baer traf Sebastian Mai mit einem direkt verwandelten

Freistoß aus halblinker Position ( 3.) und schob nach 18 Minuten gleich noch den nächsten

Treffer nach, als der sich, mit Rücken zum Tor, erst um Alexander Wyrowski drehte und

schließlich ins lange Eck traf. Zwar klappte nicht alles, was sich die Gäste in der Folge

erspielten, die Angriffsversuche der Heimmannschaft konnten jedoch alle abgefangen

werden. Dabei sah man vor allem am quirligen Matthias Sorge, das er mit sich und den

seinen nicht zufrieden war. Als Richie Steinbach in der Nachspielzeit den ersten Ball von

Fritz Meißgeier halten musste, fanden die Koseltaler wieder eine Lücke. Von außen legte

erneut Baer auf, Kevin Hammerschmidt fand im Strafraum die Lücke und stellte zum

Pausenstand von 0 : 3 (45.+2.).



Gewiss hatten sich die Jenaer Spieler in der Pause noch einmal heiss gemacht. Doch

dieses Ansinnen geriet schnell zur Makulatur, denn ein Zuspiel von Mike Gottschalk

auf Mai schien schon geklärt, Mai jedoch holte sich das Leder im aller Vehemenz zurück

und ließ Mario Oertel keine Chance (47.). Mit zwei Chip-Bällen der Marke "Iniesta"

überlupte schließlich Markus Baer die gesamte Thüringen Abwehr. Die startenden

Kevin Hammerschmidt (54.) und Oliver Hölzel (63.) hoben die genialen Zuspiele über

den FC Keeper ins leere Tor, für Baer selbst die insgesamt 9. Torvorbereitung.

Das der starke Baer jedoch selbst nicht mit seinem 5. Saisontreffer glänzen konnte,

lag an ihm selbst. Perfekte Zuspiele schob er aus 12 Metern vorbei (69.), schoß knapp

drüber (70.) oder traf aus 10 Metern den Ball nicht voll (73.). Zwar hatte der VfR in der

Endphase auch das Glück des Tüchtigen, als ein Knaller von Benedikt Schlenzig erst

an den Pfosten, von da in die Arme von Steinbach sprang (67.) oder Maik Rzoska

noch auf der Torlinie den Abschluß von Meißgeier (89.) kären konnte, die Koseltaler

hatten sich dieses Glück aber auch erarbeitet. Johannes Liebmann konnte so sein

Lob für die Offensive auch an die Verteidigung richten. "Ich bin heute sehr zufrieden.

Dass wir hinten die Null gehalten haben, freut mich besonders !".