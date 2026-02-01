Der VfR komplettiert sein Trainerteam

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Manuel Richardon übernimmt ab sofort die Position des Torwarttrainers beim VfR.
Nach einem halben Jahr Pause, tritt er nun den seit dem Rückzug von Adrian Winski vakanten Posten an. In der Saison 2024/2025 arbeitete Manuel Richardon, schon mit Cheftrainer Erich Sautner beim SV Biengen,
in der Bezirksliga Freiburg zusammen. Davor war Manuel Richardon beim FV Sasbach, zwei Jahre für die Torhüter zuständig.
Er freut sich sehr, über diese neue und interessante Aufgabe.