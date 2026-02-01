 2026-01-27T15:58:05.997Z

Vereinsnachrichten

Der VfR komplettiert sein Trainerteam

von Andreas Faller · Heute, 12:30 Uhr

Hausen adM.
Manuel Richardon übernimmt ab sofort die Position des Torwarttrainers beim VfR.
Nach einem halben Jahr Pause, tritt er nun den seit dem Rückzug von Adrian Winski vakanten Posten an. In der Saison 2024/2025 arbeitete Manuel Richardon, schon mit Cheftrainer Erich Sautner beim SV Biengen,
in der Bezirksliga Freiburg zusammen. Davor war Manuel Richardon beim FV Sasbach, zwei Jahre für die Torhüter zuständig.
Er freut sich sehr, über diese neue und interessante Aufgabe.

Mike Gaulrapp (VfR Hausen)