Der VfR Jettingen schlägt ganz spät zu

Zu Beginn der englischen Woche in der Bezirksliga Nord hatte der VfR Jettingen allen Grund zum Jubeln. Im letzten Moment gelang noch ein 1:0-Erfolg bei der SpVgg Joshofen-Bergheim. Doch damit stehen die Jettinger nicht allein da, auch der VfL Ecknach hatte im Duell mit dem TSV Dinkelscherben den längeren Atem und setzten sich noch mit 2:1 durch. Seine Torflaute hat der TSV Wertingen beim 2:2 gegen den TSV Gersthofen beendet.

Der TSV Zusmarshausen bleibt weiter ungeschlagen und holte gegen den SV Wörnitzstein-Berg ein 1:1. Zunächst waren Chancen auf beiden Seiten Mangelware, Ballverluste und Foulspiele prägten die Partie. Nach etwa einer halben Stunde kam der Neuling aber besser in die Partie und erspielte sich ein leichtes Übergewicht. In der 45. Minute verpasste Fabian Strehle mit der bis dato besten Chance der Partie die Führung für den TSV. Den zweiten Durchgang ging der TSV durch Torjäger Marc Sirch zunächst in Führung, dann aber spielte sich Wörnitzstein ein Übergewicht. Die Folge war der Kopfballtreffer von Maximilian Bschor, der die Flanke von Dominik Marks zum 1:1 vewertete. Echte Torchancen gab es anschließend nicht mehr. (fabs) Lokalsport Labo Schiedsrichter: Johannes Heider (Bissingen) - Zuschauer: 150 Tore: 1:0 Marc Sirch (52.), 1:1 Maximillian Bschor (64.)

Die SpVgg Joshofen-Bergheim musste die zweite Heimniederlage der Saison hinnehmen. Dabei war der Neuling sogar 25 Minuten in Überzahl, kassierte aber mit dem Schlusspfiff das alles entscheidende 0:1 gegen den VfR Jettingen. „Das war natürlich unglaublich bitter“, sagte Trainer Jonas Zeller nach dem Match. Er zeigte sich mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden, auch wenn am Ende natürlich das Ergebnis zähle: „Es war ein gutes Spiel – aber letztlich interessiert das keinen.“ Insbesondere nach der Ampelkarte für Daniel Heidenberger hatten sich die Unterstaller auf einen Dreier gehofft. Doch die Spielvereinigung konnten sich keine klaren Chancen mehr erarbeiten. Zeller habe immer versucht, zu verhindern, dass sein Team übermütig wird. „Das ist ein ganz komisches Phänomen in Überzahl“, sagte er. Eine Fehlerkette führte dann aber doch zum 0:1, als Pascal Prünster nach Flanke von Tim Paulheim den Siegtreffer erzielte. (mk) Lokalsport NR Schiedsrichter: Lukas Lindemeir (Affing) - Zuschauer: 180 Tor: 0:1 Pascal Prünstner (90.+1) Gelb-Rot: Daniel Heidenberger (67./VfR Jettingen/Foulspiel)

Der ersatzgeschwächte TSV Nördlingen zeigte kämpferisch eine einwandfreie Leistung. Dieses Fazit zog Co-Trainer Torsten König trotz der knappen 1:2-Niederlage beim TSV Haunstetten. Die anfängliche Nervosität bekamen die Rieser überraschend schnell in den Griff. Auch die erste richtige Torchance des Spieles hatten die Nördlinger durch Max Göttler, der den Pfosten traf (28.). Das 0:1 legte dann Kilian Reichert für Niklas Leister auf, der via Innenpfosten traf. Mit dem ersten Angriff nach Wiederanpfiff gelang Haunstetten durch Ioannis Maliachovas der Ausgleich. Nördlingen versuchte nach wie vor gut zu verteidigen und hatte sogar zwei interessante Offensivszenen, doch Niklas Leister mit einem Heber aus größerer Entfernung und Luis Schüler mit einem Solo verpassten das Gehäuse knapp (58./75.). Aus einem Freistoß heraus fiel der Haunstetter Siegtreffer, als der Ball per Ping-Pong-Aktion beim einschussbereiten Ignacio Landes landete - 2:1. (schra) Lokalsport RN Schiedsrichter: Sebastian Deak (Rain/Lech) - Zuschauer: 120 Tore: 0:1 Niklas Leister (33.), 1:1 Ioannis Maliachovas (46.), 2:1 Ignacio Landes (82.)

Der Bann ist gebrochen: der TSV Wertingen hat gegen den TSV Gersthofen die ersten beiden Tore der Saison erzielt. Trotz zweimaliger Führung reichte es am Ende nur zu einem 2:2. Wertingen kam kurz vor dem Halbzeitpfiff zum bis dato verdienten Führungstreffer. Florian Eising legte für Christoph Müller auf, der mithilfe des Innenpfostens das 1:0 erzielte. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Wertingen besser, Eising verpasste in der 55. Minute das 2:0. Stattdessen fiel das 1:1. Gersthofens Batuhan Güney war nach einem Eckball komplett frei und köpfte ein. Das schockte die Hausherren aber keineswegs, im Gegenteil, Kapitän Maximilian Beham, besorfte die erneute Wertinger Führung. Doch Gersthofen ließ nicht locker, weil Alvin Emini den Ball nach Zuspiel über 40 Meter mit der Brust ins Tor lenkte. (dolli) Lokalsport WZ Schiedsrichter: Jonas Keppeler (Eggelstetten) - Zuschauer: 250 Tore: 1:0 Christoph Müller (41.), 1:1 Batuhan Güney (68.), 2:1 Maximilian Beham (74.), 2:2 Aivin Emini (79.)

Der FC Horgau feierte mit dem 2:1 gegen den VfR Neuburg den zweiten Sieg in Folge. Es dauerte etwas, bis die Partie Fahrt aufnahm. Nach einem langen Ball war die Horgauer Defensive dann unsortiert, FCH-Schlussmann Felix Häberl konnte zunächst noch ausbügeln, den Nachschuss verwertete jedoch Ferdinand Fischer-Stabauer zur Halbzeitführung.

Horgau kam mit viel Elan aus der Kabine und nutzte gleich die erste Gelegenheit zum Ausgleich durch Philip Meitinger. Auch am 2:1 war Meitinger beteiligt, der mit seinre Vorlage Omar Samouwel fand. Im Anschluss war die Partie von vielen Fouls und Unterbrechungen geprägt, wobei der Unparteiische Lukas Schregle das Geschehen voll und ganz im Griff hatte. (pm) Lokalsport Labo

Schiedsrichter: Lukas Schregle (Biessenhofen) - Zuschauer: 75

Tore: 0:1 Ferdinand Fischer-Stabauer (22.), 1:1 Philip Meitinger (52.), 2:1 Omar Samouwel (59.)

Die Siegesserie des VfL Ecknach geht weiter, gegen den TSV Dinkelscherben gelang in letzter Sekunde ein 2:1. VfL-Co Vincent Aumiller konnte seine Elf einmal mehr für deren „Laufbereitschaft und leidenschaftliches Engagement bis zur letzten Minute“ loben. Auch er sah „starke Dinkelscherber, vor allem in der ersten Halbzeit, die aber so nach einer Stunde etwas nachließen“.

Beim 1:0 bediente Stefan Reiter mit einem Rückpass Robin Streit und der Torjäger vollendete mit einem Flachschuss. Dinkelscherben zeigte sich aber keineswegs geschockt und sorgte durch einen wuchtigen Schuss von Felix Rost für das 1:1. Und wieder nur drei Minuten später hatte der VfL Glück, nicht sogar in Rückstand zu geraten. TSV-Kapitän Thomas Kubina war auf und davon, traf allein vor Helfer aber nur das Außennetz.

Nach dem Wechsel verflachte die Partie bei hochsommerlichen Temperaturen zunächst etwas. Während Ecknach nach rund einer Stunde aber in der Lage war, wieder einen Gang höher zu schalten, hatte man bei den Lila-Weißen den Eindruck, dass sie mehr und mehr mit dem einen Punkt über die Ziellinie wollten. Es wäre es wohl bei der Punkteteilung geblieben, wäre nicht Verteidiger Daniel Wiener in der Nachspielzeit ein Lapsus unterlaufen. Sein Rückpass zum Torwart geriet zu kurz, VfL-Angreifer Luca Broncel hatte den Braten gerochen, spritzte dazwischen, umspielte Torwart Lukas Kania und schob aus spitzem Winkel zum 2:1. (jng) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Fabian Hegener (Neuburg) - Zuschauer: 231

Tore: 1:0 Robin Streit (26.), 1:1 Felix Rost (29.), 2:1 Luca Broncel (90.+1)

Gelb-Rot: Justin Wenisch (88./TSV Dinkelscherben)

Gegen den FC Maihingen konnte der BC Rinnenthal einen verdienten 2:0-Heimsieg landen. Dabei versuchte der BCR von Anfang an, das Zepter in die Hand zu nehmen. Maihingen war aber fast durch Max Steger in Führung gegangen. Ansonsten drückte Rinnenthal. Wieder einmal war es Torjäger Manuel Utz, der nach Zuspiel von Lindermayr zum 1:0 traf. Nach der Pause kam für den angeschlagenen Merwald bei Rinnenthal Elias Müller ins Spiel, der sich gleich in die Torschützenliste eintragen durfte. Müller leitete einen Angriff selbst ein, wurde am Ende von Utz noch einmal bedient und vollendete souverän zum 2:0. Damit war die Entscheidung gefallen. (TL) Lokalsport FA

Schiedsrichter: Manfred Häckel (Neuburg) - Zuschauer: 250

Tore: 1:0 Manuel Utz (36.), 2:0 Elias Müller (75.)

Meitingens Raphael Mahler (links) hatte in Gundelfingen seine Kopfballstärke unter Beweis gestellt, doch am Ende holten (von rechts) Lukas Schön und Bernd Scheu mit dem Aufsteiger einen Punkt. – Foto: Walter Brugger