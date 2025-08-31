Der VfR Jettingen schlägt den Spitzenreiter

Die beiden Spitzenteams der Bezirksliga Nord hatten diesmal einen schweren Stand. Für Tabellenführer VfL Ecknach gab es mit dem 0:1 beim VfR Jettingen die erste Niederlage und auch der TSV Haunstetten ging leer aus. Gegen den bis dato sieglosen Landesliga-Absteiger TSV Wertingen hieß es nach 90 Minuten 0:2.

Einen verdienten 3:1-Sieg feierte der SV Wörnitzstein gegen den FC Horgau. Beginn an übernahm der SVW die Spielkontrolle, nur der Führungstreffer wollte nicht fallen. Das sollte sich im zweiten Abschnitt ändern. Timo Zausinger nickte wuchtig zum überfälligen 1:0 ein. Doch die Freude hielt nicht lange, denn Philip Meitinger nutzte eine kurze Unachtsamkeit im Wörnitzsteiner Strafraum eiskalt aus und stellte auf 1:1. Die Reaktion des von den Fans lautstark angetriebenen SVW war bemerkenswert. Pascal Hirsch sorgte schon vier Minuten später für das 2:1. Anschließend verflachte die Partie etwas, Wörnitzstein behielt jedoch die Kontrolle und kam durch den eingewechselten Dominik Marks in der Nachspielzeit noch zum 3:1. (svw) Lokalsport DW Schiedsrichter: Paul Schmidt (Dillingen) - Zuschauer: 100 Tore: 1:0 Timo Zausinger (51.), 1:1 Philip Meitinger (59.), 2:1 Pascal Hirsch (63.), 3:1 Dominik Marks (90.+1)

Der Tabellenführer VfL Ecknach musste beim VfR Jettingen mit 0:1 die erste Saison-Niederlage einstecken. „Wir wussten aber, dass Ecknach defensiv kompakt steht und mit schnellen Umschaltmomenten gefährlich ist. Deshalb war Geduld gefragt“, erklärte VfR-Coach Johannes Putz nach der Partie. Nach der Pause gelang seinen Schützlingen der entscheidende Trffer. Nach einer gelungenen Kombination war es schließlich Nico Di Doi, der auf links durchbrach und perfekt in die Mitte passte, wo Benedikt Ost einlief und zum 1:0 einschob. Die Führung war zu diesem Zeitpunkt hochverdient. In der Folge versuchte Ecknach, mit langen Bällen und Standards mehr Druck zu entwickeln, während Jettingen die Räume enger machte und auf Konter setzte. Dabei boten sich dem VfR gute Chancen, um frühzeitig für klare Verhältnisse zu sorgen. Die größte hatte der angeschlagene Ost kurz vor Schluss, doch sein Schuss strich am Pfosten vorbei. (ow) Lokalsport GZ Schiedsrichter: Lukas Dimdik (Füssen) - Zuschauer: 237 Tor: 1:0 Benedikt Ost (57.)

Nach vier sieglosen Spielen in Folge feierte der TSV Dinkelscherben gegen die Bayernliga-Reserve des FC Gundelfingen einen ungefährdeten 2:0-Heimsieg, der bei konsequenterer Chancenverwertung durchaus hätte höher ausfallen können. Es war ein Auftakt nach Maß, als Hakan Avci nach 70 Sekunden auf seiner rechten Außenbahn den Turbo zündete und an allen Gegenspielern vorbei lief und eiskalt zum 1:0-Führungstreffer vollendete. Nachdem Alex Brecheisen eine Top-Chance liegen ließ, kamen auch die Gundelfinger zu zwei Abschlüssen, die jedoch kein Problem für Heimkeeper Lukas Kania darstellten. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit folgte dann das 2:0, nachdem ein langer Ball Thomas Kubina erreichte und dieser perfekt auf Felix Rost ablegte, der aus fünf Metern sicher ins kurze Eck traf. Im zweiten Durchgang ließen die Kaiserberg-Kicker nichts mehr anbrennen, Thomas Kubina (61.) und Daniele Martire (77.) hätten sogar erhöhen können. (maku) Lokalsport Labo Schiedsrichter: Patrick Meixner (Augsburg) - Zuschauer: 200 Tore: 1:0 Hakan Avci (2.), 2:0 Felix Rost (45.+1)

Der FC Maihingen war wohl geistig noch nicht auf dem Platz, da hieß es bereits 0:1. Nikolai Krzyzanowski gleich beim ersten Angriff den Führungstreffer für den VfR Neuburg und steuerte später auch noch das Tor zum 2:0-Endstand bei. Bei Maihingen fehlte die Durchschlagskraft und Spielgenauigkeit im letzten Drittel, das sollte sich erst nach der Pause etwas ändern. Da übernahmen die Rieser das Spielgeschehen und erarbeitete sich Chancen. Doch Adrian Greiner wartete im Abschluss zu lange (53.), beim Konter scheiterte Jürgen Liebhard mit einem abgefälschtem Schuss am Pfosten (57.). Die Neuburger beschränkten sich stark auf das Verwalten des Vorsprungs. Nach der Ampelkarte gegen Maihingens Thomas Haas (taktisches Foul) und einem fragwürdigem Elfmeterpfiff entschied der VfR spät das Spiel. Nikolai Krzyzanowski trat zum Elfmeter an und verwandelte. (fcm) Lokalsport RN Schiedsrichter: Erhan Özcan (Augsburg) - Zuschauer: 150 Tore: 0:1 Nikolai Krzyzanowski (2.), 0:2 Nikolai Krzyzanowski (90./Foulelfmeter) Gelb-Rot: Thomas Haas (87./FC Maihingen), Jürgen Liebhard (90.+3/FC Maihingen)

Der TSV Wertingen hat seine Negativserie beendet und mit dem 2:0 beim bis dato ungeschlagenen TSV Haunstetten ein echtes Ausrufezeichen gesetzt. Dabei hatten die Haunstetter zunächst den Ton angegeben, kombinierten gefällig und scheiterten mehrfach am glänzend aufgelegten Schlussmann Lucas Müller. Zudem rettete Christian Birthelmer einmal auf der Linie, als die Haunstetter den Torschrei schon auf den Lippen hatten.

Wertingen stand tief, verteidigte mit großer Leidenschaft und lauerte auf Umschaltmomente. Mit Erfolg. Nach einem Ballgewinn von Birthelmer spielte dieser einen präzisen Steilpass auf Max Knöpfle. Der Stürmer setzte sich durch und verwandelte eiskalt zum 0:1. In der Schlussphase warf der TSV Haunstetten noch einmal alles nach vorne und fingen sich in der Nachspielzeit noch einen Koter. Simon Bunk traf zum 0:2-Endstand. (mt) Lokalsport WZ

Schiedsrichter: Marco Häring (Erkheim) - Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Max Knöpfle (77.), 0:2 Simon Bunk (90.+3)

Schon zur Pause lag der TSV Meitingen mit 4:0 vorne und feierte letztlich einen ungefährdeten 5:2-Erfolg gegen die SpVgg Joshofen-Bergheim. Nach Zuspiel von Daniel Deppner besorgte Michael Meir mit dem Kopf die frühe Führung. Das 2:0 war ein wahrer Augenschmaus. Einen doppelten Doppelpass schloss Mateo Duvnjak unhaltbar ins lange Eck ab. Meitingen spielte sich nahezu in einen Rausch. Raphael Mahlers Kopfball brachte unter gegnerischer Mithilfe das 3:0 und fast mit dem Pausenpfiff war Meir nur noch mit Foul zu stoppen. Den Strafstoß verwandelte Duvnjak zum 4:0.

Die Lechtaler machten im zweiten Abschnitt munter weiter. Duvnjak brachte eine Ecke scharf und direkt aufs Tor. Joshofens Torwart Alexander Schmidt wollte den Ball zwar klären, winkte ihn aber zum vorentscheidenden 5:0 ins eigene Netz. Danach ließ es Meitingen ruhiger angehen, während Joshofen durch schöne Angriffe und einer wehrlosen TSV-Abwehr noch durch Julian Sager und Noah Zeller Ergebniskosmetik betrieb. (vra) Lokalsport Labo

Schiedsrichter: Deniz Karaagac (Altstädten) - Zuschauer: 270

Tore: 1:0 Michael Meir (11.), 2:0 Mateo Duvnjak (18./Foulelfmeter), 3:0 Elias Zeller (25./Eigentor), 4:0 Mateo Duvnjak (44.), 5:0 Alexander Schmidt (52./Eigentor), 5:1 Julian Sager (58.), 5:2 Noah Zeller (83.)

Der Nördlinger Luis Schüler hätte hier das 1:1 machen können, scheiterte jedoch an Raif Husic im Zusmarshauser Gehäuse.Torhüter. – Foto: Dieter Mack

Neun Gelbe Karten und ein Tor gab es in diesem hitzigen Spiel, das der Aufsteiger TSV Zusmarshausen mit 1:0 beim TSV Nördlingen II für sich entschied. Das einzige Tor fiel früh, als sich Tim Wilde frei Keeper Alverik Montag die Ecke aussuchen konnte. Wenig später hatte Wilde sogar das 0:2 auf dem Fuß, doch Montag parierte.

Dann jedoch ergab sich Chance um Chance für die Nördlinger, doch Zusmarshausens Keeper Ralf Husic erwies sich während des gesamten Spiels als Meister seines Fachs. Weder Luis Schüler noch Niklas Leister, Max Göttler oder Daniel Ernst konnten ihn überwinden. Der Nördlinger Chancenwucher setzte sich in der zweiten Hälfte fort. Freilich, auch das 0:2 lag in der Luft, als Torwart Montag einen Freistoß von Spielertrainer Lukas Drechsler abprallen ließ und Torjäger Marc Sirch zweiten Versuch vergab (62.).Die dickste Chance hatte Kilian Reichert, der die Unterkante der Latte anvisierte. Den Abpraller beförderte Schüler über die Linie, doch der Schiedsrichter-Assistent hatte etwas dagegen – Abseits. (jais) Lokalsport RN

Schiedsrichter: Leon Löffler (Medlingen) - Zuschauer: 120

Tor: 0:1 Tim Wilde (5.)