Der VfR Jettingen rehabilitiert sich schnell

Gegen den VfL Ecknach musste der VfR Neuburg mit 1:2 die erste Saisonniederlage einstecken. Dabei hatte es für die Lila-Weißen zunächst gut ausgesehen. Philippe Bauer hatte die Donaustädter früh in Führung geschossen. Doch Ecknach schlug noch in der ersten Halbzeit zurück. Nach einem Eckball von Serhat Örnek kam Tim Sponer frei zum Kopfball und stellte auf 1:1. Für den VfL sollte s sogar noch bsser kommen. Simon Reiter überlief die Neuburger Abwehr und passte nach innen, wo der mitgelaufene Robin Streit nur noch einschieben musste.

Die Neuburger drängten in der Schlussphase weiter auf den Ausgleich. Als Keeper Hannes Helfer weit vor seinem Gehäuse stand, versuchte es Habermeyer mit einem Weitschuss, welcher aber knapp drüber ging (80.). In der 86. Minute prüfte Bauer den gegnerischen Torwart mit einem Kopfball, konnte diesen jedoch nicht überwinden. (jh) Lokalsport NR

Schiedsrichter: Vincent Meyer (Schwenningen) - Zuschauer: 145

Tore: 1:0 Philippe Bauer (10.), 1:1 Tim Sponer (36.), 1:2 Robin Streit (62.)

