Der VfR Jettingen rehabilitiert sich schnell

Vier Tage nach dem 1:5 beim TSV Haunstetten hat sich die Stimmungslage beim VfR Jettingen wieder deutlich gebessert. Der Grund dafür war ein 4:0-Heimsieg in der Bezirksliga Nord gegen den TSV Wertingen. Noch besser läuft es für die Haunstetter, die auch das Spitzenspiel beim TSV Gersthofen für sich entscheiden konnten und damit Tabellenführer bleiben. Die ersten Saisonsiege landeten der FC Horgau (2:0 gegen den FC Gundelfingen II) und der SV Wörnitzstein (1:0 gegen die SpVgg Joshofen-Bergheim).
Der VfR Jettingen legte beim 4:0-Sieg gegen den TSV Wertingen gleich engagiert los und sorgte bereits in der ersten Halbzeit für eine Vorentscheidung. Oder genauer gesagt: In der Viertelstunde vor der Pause. Einen schönen Spielzug über Paulheim und Wohnlich schloss Benedikt Ost zum 1:0 ab, sechs Minuten später verwertete er das Zuspiel von Paulheim zum 2:0, ehe der Stürmer auf Vorlage von Lukas Mayer einen lupenreinen Hattrick. Doch damit nicht genug: Kurz vor dem Pausenpfiff erzielte Marlon Fischer nach erneuter Vorlage von Paulheim sogar noch das 4:0.
Auch nach dem Wiederanpfiff spielte der VfR mit viel Drang zum gegnerischen Tor und kam durch Paulheim, Ost und den inzwischen eingewechselten Pascal Prünstner immer wieder zu Torchancen. Auf der Gegenseite testete Wertingens Alexander Storzer den VfR-Keeper Lucca Nagel, allerdings ohne Erfolg. So blieb der zweite Durchgang gänzlich ohne Treffer. (jol) Lokalsport GZ
Schiedsrichter: Sebastian Eder (Holzkirchen) - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Benedikt Ost (32.), 2:0 Benedikt Ost (38.), 3:0 Benedikt Ost (41.), 4:0 Marlon Fischer (44.)
Knapp, aber verdient setzte sich der SV Wörnitzstein-Berg mit 1:0 gegen die SpVgg Joshofen-Bergheim durch. Wörnitzstein versuchte es immer wieder mit aggressivem Pressing und hohen Ballgewinnen, war im letzten Drittel jedoch zu ungenau. Hinten präsentierte sich die Abwehr um Kapitän Daniel Habersatter dagegen stabil.
Nach dem Seitenwechsel erhöhte der SVW den Druck und wurde schließlich nach 72 Minuten belohnt. Alexander Musaeus erahnte einen zu kurzen Rückpass, schnappte sich den Ball und legte quer auf Maximilian Bschor, der sich die Chance nicht entgehen ließ. Danach war Wörnitzstein dem 2:0 näher als die SpVgg dem Ausgleich. (svw) Lokalsport DW
Schiedsrichter: Florian Schatz (Schwabhausen bei Landsberg) - Zuschauer: 150
Tor: 1:0 Maximillian Bschor (72.)
Trotz eines zwischenzeitlichen 0:2-Rückstands kam der FC Maihingen noch zu einem 2:2 gegen den TSV Zusmarshausen. In der ersten Halbzeit passierte nicht viel, das sollte sich im zweiten Abschnitt ändern. 15 gute Minuten reichten Zusmarshausen für zwei Tore. Erst erzielte Tim Wilde die Führung und nur fünf Minuten später stellte Torjäger Marc Sirch mit seinem siebten Saisontor auf 0:2. Doch danach stellten Zusmarshausers das Spielen ein. Das wurde bestraft. Erst verkürzte Raphael Stimpfle nach einer Ecke per Kopf und nur sechs Minuten später war nach einem Freistoß erneut Stimpfle zur Stelle. Zusmarshausen konnte nicht mehr antworten. Im Gegenteil: Torhüter Raif Husic rettete mit einer Parade zumindest noch den einen Punkt. (sry) Lokalsport Labo
Schiedsrichter: Yanick Furnier (Augsburg) - Zuschauer: 250
Tore: 0:1 Tim Wilde (50.), 0:2 Marc Sirch (55.), 1:2 Raphael Stimpfle (67.), 2:2 Raphael Stimpfle (75.)
Gelb-Rot: Moritz Schönwälder (90.+3/TSV Zusmarshausen)
Neben einem aggressiven Zweikampfverhalten konnte der TSV Dinkelscherben beim 3:0-Sieg gegen den BC Rinnenthal auf eine starke Offensivreihe bauen. Thomas Kubina, Felix Rost und Hakan Avci waren an allen Toren beteiltigt. Beim 1:0 half ein erzwungener Ballverlust, den Kubina gedankenschnell auf Avci weiterleitete und dieser keine Probleme hatte, aus zehn Metern zur frühen Führung einzuschieben. Beim 2:0 verlängerte Kubina per Kopf auf Felix Rost, der sich stark gegen seinen Gegenspieler und den Gästekeeper durchsetzte und sicher ins leere Tor traf. Nach der Pause verpassten die Lila-Weißen zunächst den vorentscheidenden dritten Treffer, weil Avci, Daniele Martire und Benedikt Fürst an BCR-Torwart Hannes Treffler scheiterten.
Die Rinnenthaler waren nur bei zwei Standards von Maximilian Merwald richtig gefährlich, aber Lukas Kania war zur Stelle. Für die Entscheidung zum 3:0 war erneut Rost verantwortlich, der nach einem perfekten Doppelpass mit Avci frei vor dem Torwart sicher einschob. (maku) Lokalsport Labo
Schiedsrichter: Luca Berger (Höchstädt) - Zuschauer: 200
Tore: 1:0 Hakan Avci (17.), 2:0 Felix Rost (38.), 3:0 Felix Rost (76.)
Gegen den VfL Ecknach musste der VfR Neuburg mit 1:2 die erste Saisonniederlage einstecken. Dabei hatte es für die Lila-Weißen zunächst gut ausgesehen. Philippe Bauer hatte die Donaustädter früh in Führung geschossen. Doch Ecknach schlug noch in der ersten Halbzeit zurück. Nach einem Eckball von Serhat Örnek kam Tim Sponer frei zum Kopfball und stellte auf 1:1. Für den VfL sollte s sogar noch bsser kommen. Simon Reiter überlief die Neuburger Abwehr und passte nach innen, wo der mitgelaufene Robin Streit nur noch einschieben musste.
Die Neuburger drängten in der Schlussphase weiter auf den Ausgleich. Als Keeper Hannes Helfer weit vor seinem Gehäuse stand, versuchte es Habermeyer mit einem Weitschuss, welcher aber knapp drüber ging (80.). In der 86. Minute prüfte Bauer den gegnerischen Torwart mit einem Kopfball, konnte diesen jedoch nicht überwinden. (jh) Lokalsport NR
Schiedsrichter: Vincent Meyer (Schwenningen) - Zuschauer: 145
Tore: 1:0 Philippe Bauer (10.), 1:1 Tim Sponer (36.), 1:2 Robin Streit (62.)
Auch der TSV Gersthofen konnte das Überraschungsteam des TSV Haunstetten nicht stoppen und unterlag mit 1:3. Nach 20 Minuten ging der optisch überlegene Tabellenführer durch einen nicht unhaltbar erscheinenden Weitschuss von Oguzhan Karaduman in Führung. Gersthofen brachte nach vorne nichts zustande. Ein Freistoß von Aivin Emini war die einzige Möglichkeit (30.). Der Gersthofer Kapitän spielte auch beim 0:2 die Hauptrolle, als die Gäste nach einem Ausrutscher von ihm eiskalt zuschlugen und durch Timo Hader erhöhten. Der reklamierende Emini, der ein Foul an sich monierte, sah erst Gelb und musste dann eine Zeitstrafe absitzen.
Nach dem Wechsel gelang Jermaine Meilinger nach einem Freistoß von Emini der Anschlusstreffer. Als Haunstettens Miguel Ojeda-Torres für zehn Minuten zuschauen musste, hofften die Gersthofer auf die Wende. Doch daraus wurde nichts. Im Gegenteil: Als Gersthofen alles riskierte, traf Ojeda-Torres zum 1:3. (oli) Lokalsport Labo
Schiedsrichter: Maximilian Wirkner (Mertingen) - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Oguzhan Karaduman (21.), 0:2 Timo Hader (36.), 1:2 Jermaine Meilinger (60.), 1:3 Miguel Ojeda Torres (90.+3)
Das hatte sich die U23 des FC Gundelfingen anders vorgestellt, doch beim bisherigen Schlusslicht FC Horgau setzte es mit 0:2 die nächste Niederlage. Horgau überraschte die U23 mit einem couragierten Auftritt. Erschwerend kam beim FCG hinzu, dass bereits in der neunten Spielminute Roberto Pinto Pires ausgewechselt werden musste und Verteidiger Nataniel Panitz noch vor der Pause ausgetauscht werden musste.
Da stand es bereits 1:0 für den FC Horgau durch Michael Vogele. Gleich nach dem Seitenwechsel baute das Kleeblatt den Vorsprung aus. Ein schnell ausgeführter Freistoß von Michael Vogele brachte Felix Eberle in Position, der Gundelfingens Schlussmann Elias Thurn überwinden konnte. (dolli) Lokalsport DZ
Schiedsrichter: Erhan Özcan (Augsburg) - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Michael Vogele (30.), 2:0 Felix Eberle (47.)
Die Schlussoffensive wurde nicht mehr belohnt, der TSV Nördlingen II musste sich dem TSV Meitingen mit 1:2 beugen. Wobei für die Rieser durchaus mehr drin war. Andererseits hatte sie auch Glück, dass der TSV Meitingen seine beste Chance im ersten Abschnitt ungenutzt ließ. Einen von Luca Lechler verursachten Elfmeter konnte Meitingens Spielmacher Mateo Duvnjak nicht nutzen. Nördlingens Keeper scheiterte an Oettle hielt den Ball sogar sicher.
Das Tempo nahm in Hälfte zwei deutlich zu. Per Doppelschlag gingen die Meitinger in Führung. Lukas Ehrhard fischte in der Nördlinger Spieleröffnung einen Ball ab und Andreas Hummel verwertete eiskalt. Ein „Wackler“ reichte Spielmacher Duvnjak, um am Sechzehner frei zum Schuss zu kommen, und schon stand es 0:2. Trotzdem wurde es nochmal spannend, nachdem Kilian Reichert der Anschsstreffer gelungen war. (schra) Lokalsport RN
Schiedsrichter: Jakob Zinßer (Klosterlechfeld) - Zuschauer: 147
Tore: 0:1 Andreas Hummel (49.), 0:2 Mateo Duvnjak (56.), 1:2 Kilian Reichert (84.)
Bes. Vorkommnis: Mateo Duvnjak (TSV Meitingen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Robin Oettle (32.)