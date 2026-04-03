Der VfR Jettingen nutzt die Überzahl

Pascal Prünster, der nach der Saison zur SpVgg Ellzee wechseln wird, hat beim VfR Jettingen für Erleichterung gesorgt. Denn sein Treffer war der einzige im Duell mit der SpVgg Joshofen-Bergheim und bescherte den Jettingern mit 1:0 den ersten des Jahres. Als Prünster in der Schlussphase traf, waren die Joshofer bereits gehandicapt. Kurz vor der Pause war der bereits verwarnte Verteidiger Felix Angermayr nach einem weiteren Foul mit Gelb-Rot vom Platz gestellt worden. Eine harte Entscheidung, das sah auch Jettingens Trainer Johannes Putz so. „Aber das hat uns natürlich in die Karten gespielt“, ergänzte der Jettinger Übungsleiter. In der zweiten Halbzeit entwickelte sich ein Spiel auf ein Tor, das Prünster per Direktabnahme entschied. (red, lüb) Lokalsport GZ Schiedsrichter: Jonas Keppeler (Eggelstetten) - Zuschauer: 160 Tor: 1:0 Pascal Prünstner (82.) Gelb-Rot: Felix Angermayr (43./SpVgg Joshofen-Bergheim)

Dritte Niederlage in Serie für den TSV Haunstetten. Beim TSV Nördlingen II verloren die Schützlinge von Trainer René Hauck mit 1:4 und müssen den Kontakt zur Spitze erst einmal abreißen lassen.

Schon früh zeichnete sich ab, in welche Richtung die Partie gehen würde. So traf Thomas Schmid den Haunstetter Pfosten und Daniel Ernst setzte die Kugel aus 20 Metern an die Latte. Die Führung war überfällig und fiel, als Schüler nach Vorarbeit von Schmid ins lange Eck traf. Nur drei Minuten später passte Kapitän Luca Lechler auf Jan Reicherzer und es stand 2:0. Jakob Bühlmeier erhöhte noch vor der Pause per Kopf nach einer Pesut-Ecke auf 3:0.

Die Haunstetter steckten nicht auf und verkürzten durch Daniel Kohlbach. Sogar der Anschlusstreffer war möglich. Bei einer Grätsche von Nördlingen Jan Mielich an Miguel Ojeda-Torres hätten sich die Rieser jedenfalls nicht beschweren können, wenn Schiedsrichter Abdullah Carman auf den Elfmeterpunkt gezeigt hätte (70.). Zwei Minuten später war das Aufbäumen der Haunstetter beendet. Nach Vorarbeit von Schüler drückte Reicherzer die Kugel zum 4:1 über die Linie. (jais) Lokalsport RN

Schiedsrichter: Abdullah Carman (Hollenbach) - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Luis Schüler (23.), 2:0 Jan Reicherzer (26.), 3:0 Jakob Bühlmeier (44.), 3:1 Daniel Kohlbach (53.), 4:1 Jan Reicherzer (72.)