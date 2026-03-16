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Spielbericht
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Der VfR ist nicht zu stoppen
Am vergangenen Wochenende gastierten die Eurotrink Kickers beim aktuellem Team der Stunde: Dem VfR Bad Lobenstein.
von VfR Bad Lobenstein // Thomas Eckert · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser
So legten die Hausherren los wie die Feuerwehr und bereits in der 1. Spielminute fiel der viel umjubelte Führungstreffer. Tom Becker verwertete dabei einen schönen Pass von Maurice Junge sehenswert. In der ersten halben Stunde überrannten die Koseltaler ihre Gäste regelrecht und nach 19 Minuten erneut ein super Spielzug der Hausherren. Zunächst schickte Markus Baer mit einem Traumpass Oliver Hölzel auf die Reise und dessen präzise Eingabe brauchte Tom Becker nur noch zum 2: 0 einschieben. Dieser Tom Becker war in der ersten halben Stunde kaum zu bremsen und war in Minute 29 nur durch Foulspiel des Gästekeepers zu stoppen. Zwar scheiterte zunächst Oliver Hölzel am Torwart, doch Tim Gössinger drückte den Abpraller mit absoluter Überzeugung zum auch in dieser Höhe verdienten 3: 0 Zwischenstand über die Torlinie. Danach nahm der VfR etwas das Tempo raus und die Gäste kamen zu ersten Torchancen. In der 44. Spielminute bekamen auch sie einen Foulelfmeter zugesprochen, welcher sicher zum 3: 1 verwandelt wurde.
Die zweite Halbzeit ist dann schnell erzählt. Zwar versuchten die Geraer das Spiel noch zu drehen, aber die VfR Hintermannschaft stand sehr sicher und die zahlreichen hohen Eingaben wurden samt und sonders eine sichere Beute vom souveränen VfR- Keeper Richie Steinbach. Und Torgefahr strahlten weiterhin nur die Gastgeber aus. Bei ihren zahlreichen Kontern erspielten sie sich sage und schreibe noch vier Großchancen, welche aber alle vergeben wurden. So war an diesem Nachmittag das einzige Manko des Spiels die unzureichende Chancenverwertung und die wenig souveräne Spielleitung des schwachen Schiedsrichters. Doch dies konnte die Freude im Lager des VfR Bad Lobenstein nicht trüben und Mannschaft und Fans feierten ausgelassen den vierten Sieg im vierten Spiel der Rückrunde.