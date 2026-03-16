Der VfR ist nicht zu stoppen Am vergangenen Wochenende gastierten die Eurotrink Kickers beim aktuellem Team der Stunde: Dem VfR Bad Lobenstein. von VfR Bad Lobenstein // Thomas Eckert · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

Mit Eurotrink Gera gastierte der Tabellenzweite im Oberland, aber auch diesem sollte es nicht gelingen, den überragenden Lauf des VfR zu stoppen.

SPIELBERICHT des VfR Bad Lobenstein // Thomas Eckert

Sa., 14.03.2026, 14:00 Uhr VfR Bad Lobenstein Lobenstein Eurotrink Kickers FCL Gera Eurotrink Kickers FCL Gera 3 1 So legten die Hausherren los wie die Feuerwehr und bereits in der 1. Spielminute fiel der viel umjubelte Führungstreffer. Tom Becker verwertete dabei einen schönen Pass von Maurice Junge sehenswert. In der ersten halben Stunde überrannten die Koseltaler ihre Gäste regelrecht und nach 19 Minuten erneut ein super Spielzug der Hausherren. Zunächst schickte Markus Baer mit einem Traumpass Oliver Hölzel auf die Reise und dessen präzise Eingabe brauchte Tom Becker nur noch zum 2: 0 einschieben. Dieser Tom Becker war in der ersten halben Stunde kaum zu bremsen und war in Minute 29 nur durch Foulspiel des Gästekeepers zu stoppen. Zwar scheiterte zunächst Oliver Hölzel am Torwart, doch Tim Gössinger drückte den Abpraller mit absoluter Überzeugung zum auch in dieser Höhe verdienten 3: 0 Zwischenstand über die Torlinie. Danach nahm der VfR etwas das Tempo raus und die Gäste kamen zu ersten Torchancen. In der 44. Spielminute bekamen auch sie einen Foulelfmeter zugesprochen, welcher sicher zum 3: 1 verwandelt wurde.