Der VfR Hausen verstärkt sich mit Ali Ibrahim

Ali Ibrahim begann seine Juniorenzeit bei der SG Landwasser und spielte anschließend für den Freiburger FC, die SF Eintracht Freiburg und den SC Freiburg, wo er von der U12 bis zur U18 alle Teams durchlief. In der U19 kehrte er zum Freiburger FC zurück und überzeugte 2021/2022 in der Oberliga Baden-Württemberg mit 26 Toren und 24 Assists in 24 Spielen.

Der junge Angreifer vom Freiburger FC wechselt zur Saison 2026/2027 zum VfR Hausen.

In den folgenden zwei Aktivjahren beim FFC kam er auf 48 Spiele, 19 Tore und 12 Assists. Zur Saison 2024/2025 wechselte der 22-jährige Rechtsfuß zum Regionalligisten Bahlinger SC (16 Spiele, 2 Tore), kehrte jedoch aus beruflichen Gründen nach Freiburg zurück.

In der aktuellen Saison 2025/2026 kommt der bekennende Real-Madrid-Fan auf 17 Einsätze und 11 Torbeteiligungen in der Landesliga Staffel 2.