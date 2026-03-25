Der VfR Hausen verlängert mit Trainerteam um Erich Sautner

Seit Anfang Dezember 2025, führen sie, nach einer Neustrukturierung den Verbandsligisten an. Erich Sautner kam für den zurückgetretenen Amaury Bischoff, ebenso Manuel Richardon für den ebenfalls, sich zurückgezogenen Adrian Winski. Erich, Yannick und Manuel harmonierten von Anfang an und brachten in den bisherigen vier Monaten, wieder Zug in den Trainings- und Spielbetrieb. Ganz wichtig der Spaß und das Vertrauen, im gesamten Kader zog wieder ein. Abzulesen ist dies mit 10 Punkten, aus 4 Punktspielen die in diese Zeit fielen. 2:1 beim SV Kuppenheim, 3:1 gegen den SV 08 Laufenburg, 1:1 beim ESV Südstern Singen und zuletzt der überzeugende 2:0-Derbysieg gegen den FC Auggen. Ein starker Grundstock, wurde somit für das letzte Saisondrittel gelegt.

So fiel es dem Traine An der Möhlin ist man sehr erfreut, daß die Zusammenarbeit mit Cheftrainer Erich Sautner, dem spielenden Co-Trainer Yannick Häringer und Torwarttrainer Manuel Richardon, in der Saison 2026/2027 fortgeführt wird. rtrio und dem Verein leicht, sich schnell auf die Vertragsverlängerung, für die Runde 2026/2027 zu einigen. Auch das Team um das Team, ist in der kommenden Saison wieder mit an Bord. Dies sind die bewährten Betreuer Toni Giammona und Mike Gaulrapp. Somit sind die Weichen für eine hoffentlich weiterhin erfolgreiche Zukunft, für den VfR Hausen gestellt.