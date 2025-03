Das Fußball heute mehr ist als Spaß am Fußball, das gewisse Talent, fleißiges Training und Teambewusstsein, ist sicherlich allen engagierten Fußballern bekannt.

Daher freut man sich beim VfR besonders, dass man mit therathletic, ein in Staufen ansässiges Gesundheitsunternehmen, mit den Schwerpunkten Physiotherapie, PersonalTraining und Prävention einen neuen Kooperationspartner gefunden hat, der seit März 2025 die 1. Mannschaft des VfR Hausen in Sachen Athletiktraining unterstützt.

Besonders in den höheren Ligen, wo noch eine andere Schnelligkeit und Dynamic das Spiel bewegt, ist es daher in den Augen der Verantwortlichem beim VfR Hausen, besonders wichtig im Gesundheitswesen hier sich noch einmal zu verbessern und sich neu aufzustellen.

In enger Zusammenarbeit mit Dr. Andreas Sigg des Orthopädicum Freiburg ergibt dies für den Verbandsligisten eine optimale medizinische rundum Betreuung. Auch von Seiten des Trainerteams um Jan Lindemann, der sich besonders für diese angestrebte Zusammenarbeit im Sinne der Gesundheit seiner Spieler und deren Fitness für diese Kooperation einsetzte, sieht hier als spezifische Schwerpunkte eine Verletzungsprophylaxe, Muskuläre Schwachstellen der Fußballer gezielt trainieren und ausgleichen.

Wie die beiden Geschäftsführer Carina Weber und Florian Wagner in einem ersten Statement mitteilten, gehören hierzu sowohl die Analyse, Planung und Steuerung des Fitnesszustandes der Spieler, als auch die physiotherapeutische Akutversorgung im Verletzungsfall.

Den Körper konditionell, in Punkto Kraft und Koordination, auf die Belastungen im Fußball vorbereiten und auf ein höheres Level zu bringen, sowie besonders Spieler nach Verletzungen gezielter und schneller wieder fit bekommen. Hocherfreut über die geplante Zusammenarbeit, mit dem weit über die Region bekannten Gesundheitsunternehmen zeigte sich besonders VfR Sportvortand Basti Wiesler, der sich erhofft die Verletzungsanfälligkeit der Spieler zu reduzieren, dass die Spieler nach den Verletzungen durch gezielte Behandlung schneller im Spielbetrieb wieder teilnehmen können. Insbesondere erhofft sich B. Wiesler, dass durch individuelle Trainings- und Ernährungspläne für die Spieler, dessen Leistungsfähigkeit noch weiter nach oben erhöht.

In einem Besuch von VfR-Verantwortlichen und dem Cheftrainer konnten man sich

persönlich über die hochmodernen und auf wissenschaftlicher Expertise geprägte, Therapie- und Fitnessräume besichtigen. Nicht nur das fachliche Equipment konnte die VfRler überzeugen auch die modernen, hellen und überwiegend in Naturholz ausgestatteten Räume, sorgten sofort für eine angenehme Atmosphäre, in der man sich gerne therapieren lässt.