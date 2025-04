Jan Lindemann – Foto: Daniel Thoma

Der VfR Hausen trennt sich von Trainer Jan Lindemann Trainerwechsel soll neue Impulse geben Verlinkte Inhalte VL Südbaden Hausen adM.

Der Fußball-Verbandsligist VfR Hausen beendet mit sofortiger Wirkung die Zusammenarbeit mit dem Trainerteam um Jan Lindemann und Thomas Mirke. Als Grund gab der Verein an, dass er das kurzfristige Ziel des Clubs, den Klassenerhalt, in Gefahr sehe und es daher einen neuen Impuls für die Mannschaft brauche. Die gesamte Vereinsführung möchte an dieser Stelle jedoch nochmals betonen, dass ihnen diese Entscheidung nicht leichtfiel.

„Vor einem Jahr trat Trainer Jan Lindemann die schwierige Aufgabe als Cheftrainer an und führte den Verein durch zahlreiche Herausforderungen. Unter seiner Leitung schaffte der VfR Hausen etwa nach einer großartigen Siegesserie von sechs Siegen aus acht Spielen den fast nicht mehr für möglich geglaubten Klassenverbleib in der Verbandsliga. Außerdem trieb das Trainerteam die spielerische Komponente der Mannschaft stetig voran. Dies zeigt die hohe fachliche Qualität des A-Lizenz-Inhabers Jan Lindemann. Daher bedanken wir uns herzlich bei ihm und Thomas Mirke für deren unermüdlichen Einsatz, ihre Leidenschaft und das Engagement, welches sie in den Verein einbrachten.“ Dennoch entschied sich der Verein nun für einen Kurswechsel. Jan Lindemann bedauert die Entscheidung des Vereins außerordentlich und ergänzt: