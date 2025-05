Der VfR Hausen stellt im Abstiegskampf die Mannschaft der Stunde

Die Möhlin-Kicker sind sicher so etwas wie die Mannschaft der Stunde in der Verbandsliga. Vier ihrer fünf Spiele haben die Schwarz-Gelben nach dem Trainerwechsel von Jan Lindemann zu Florian Baur für sich entschieden. Zum Vergleich: Zuvor gab es in 24. Saisonspielen nur fünf Dreier. "Wir haben zurück in die Spur gefunden, treten anders auf und es ist das eingetreten, was wir uns vom Trainerwechsel erhofft haben", so Sebastian Wiesler, sportlicher Leiter des VfR Hausen.

