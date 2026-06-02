Der VfR Hausen II verstärkt sich mit Tom Zettl vom FC Heitersheim

Tom Zettl, Frank Nothstein (Sportliche Leitung VfR)

Seine Stationen führten ihn vom SV Solvay Freiburg (2011–2013) über den SV Biengen (2013–2016, Aufstieg in die Landesliga) zum VfR Hausen. Dort absolvierte „Tombo“ von 2016 bis 2019 in der Landesliga Staffel 2 insgesamt 45 Spiele und war an 20 Toren beteiligt.

Anschließend kehrte er für fünf Jahre zum SV Solvay Freiburg zurück, bevor er 2024 zum FC Heitersheim wechselte. Dort erzielte er in 54 Spielen beeindruckende 48 Tore und hatte großen Anteil an der Meisterschaft in der Kreisliga A2 sowie dem Aufstieg in die Bezirksliga Freiburg. Im Finale des Bezirkspokals erzielte er zudem einen Treffer bei der 1:2 Niederlage gegen die SG Prechtal/Oberprechtal. Auch in der abgelaufenen Bezirksliga Saison zeigte er seine Torgefahr mit 15 Treffern. Auf seine neue Aufgabe bei der Verbandsligareserve freut sich Tom sehr. Mit seiner Erfahrung und Qualität wird er die Offensive bereichern und eine wichtige Führungsrolle übernehmen.