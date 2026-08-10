Der VfR Hausen empfängt den Aufsteiger zum Start in die Saison!

– Foto: Claus G. Stoll, Daniel Thoma

Endlich geht es wieder los für die Spieler und Trainer der Verbandsliga Südbaden. 75 Tage Punktspielpause sind vorbei, genauso wie die schweißtreibende Vorbereitungszeit. Die allerorten gewöhnlichen Höhen und Tiefen müssen abgehakt werden — „Jetzt zählt es wieder.

Für unser VfR-Team 1 und die Coaches Erich Sautner und Yannick Häringer kommt mit der SpVgg. Gundelfingen/Wildtal ein ganz starker Aufsteiger in die Möhlinarena.

Die Mannschaft von Trainer Aurelio Martins schaffte nach der Saison 2025/2026 den Aufstieg von der Landesliga Staffel 2 in die Verbandsliga Südbaden.

In der Relegation setzte sich Gu/Wi. überlegen gegen den SC Durbachtal (3:0) und den FC Königsfeld (4:1) durch. 2021/2022 noch in der Kreisliga A2 spielend, gelangen der SpVgg. in fünf Jahren drei Aufstiege (!!!). Das Team und der Verein sind somit in einem „Flow“. Für unser Team 1 war es eine Vorbereitung mit viel Positivem und Negativem. Zwei Turniere und drei Testspiele wurden bestritten. Die Trainer testeten viele Aufstellungen und Varianten aus. Ausgerichtet auf die zwei sehr ansprechenden Pokalspiele fand eine stetige Steigerung statt.

Die beiden Top-Bezirksligateams SG Freiamt-Ottoschwanden (1:0) und SV Rot-Weiß Glottertal (4:1) wurden sicher ausgeschaltet.

Dies mit der richtigen Einstellung und einer gewissen Dominanz, die viel Hoffnung für den Saisonstart am Freitagabend macht.

Das Team um Kapitän Maximilian Faller will die doch arg wechselhafte Spielrunde 2025/2026 vergessen machen.

Co-Trainer Yannick Häringer fasst zusammen: „Wir haben richtig Lust auf das Spiel am Freitag und wollen mit einem Sieg gegen einen starken Aufsteiger, die SpVgg. Gundelfingen/Wildtal, starten (!!!)“.

Alles Gute und viel Erfolg — *Ein Dreier* — unserem Team 1 zum Auftakt.

Allez Gelb-Schwarz!

Die Mannschaft und das Team um die Jungs freuen sich auf zahlreiche Unterstützung am Freitagabend.

Also, auf geht’s in die Möhlinarena

Mike Gaulrapp (VfR Hausen)