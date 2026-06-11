Der VfR hat es geschafft

Es ist vollbracht. Der VfR Mannheim ist in die Regionalliga aufgestiegen. – Foto: Imago Images

Der VfR Mannheim ist neuer Regionalligist. Am Mittwochabend gewann die Mannschaft von Cheftrainer Marcel Abele mit 1:0 beim FK Pirmasens. Nach dem vorangegangenen 4:1-Erfolg an Fronleichnam gegen den FC Eddersheim bedeutet das einen souveränen Aufstieg des amtierenden Oberliga-Vizemeisters.

Die Mannschaft hat damit das selbst gesteckte Saisonziel Aufstieg erreicht und tritt nun wieder in der vierthöchsten deutschen Spielklasse an. Für die Rhein-Neckar-Region ergeben sich dadurch spannende Derbies mit dem SV Sandhausen und dem FC-Astoria Walldorf.

Die Saison wird als sehr erfolgreiche in die Vereinsgeschichte der Rasenspieler eingehen. Neben der Vizemeisterschaft und dem Aufstieg hat die Mannschaft das Finale des badischen Fußballpokals gegen den SV Waldhof Mannheim erreicht, dort aber mit 0:3 den Kürzeren gezogen.