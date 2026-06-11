 2026-06-09T05:59:15.975Z

Relegation

Der VfR hat es geschafft

Aufstiegsspiele zur Regionalliga Südwest +++ 1:0-Sieg in Pirmasens beschert dem VfR Mannheim den Regionalliga-Aufstieg

von red. · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser
Es ist vollbracht. Der VfR Mannheim ist in die Regionalliga aufgestiegen.
Es ist vollbracht. Der VfR Mannheim ist in die Regionalliga aufgestiegen. – Foto: Imago Images

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Der VfR Mannheim ist neuer Regionalligist. Am Mittwochabend gewann die Mannschaft von Cheftrainer Marcel Abele mit 1:0 beim FK Pirmasens. Nach dem vorangegangenen 4:1-Erfolg an Fronleichnam gegen den FC Eddersheim bedeutet das einen souveränen Aufstieg des amtierenden Oberliga-Vizemeisters.

Die Mannschaft hat damit das selbst gesteckte Saisonziel Aufstieg erreicht und tritt nun wieder in der vierthöchsten deutschen Spielklasse an. Für die Rhein-Neckar-Region ergeben sich dadurch spannende Derbies mit dem SV Sandhausen und dem FC-Astoria Walldorf.

Die Saison wird als sehr erfolgreiche in die Vereinsgeschichte der Rasenspieler eingehen. Neben der Vizemeisterschaft und dem Aufstieg hat die Mannschaft das Finale des badischen Fußballpokals gegen den SV Waldhof Mannheim erreicht, dort aber mit 0:3 den Kürzeren gezogen.

Aufstiegsspiele zur Regionalliga Südwest

1. Spiel

VfR Mannheim – FC Eddersheim 4:1
Schiedsrichter: Jan-Vincent Ritter (Kaiserslautern ) - Zuschauer: 2913
Tore: 1:0 Lennart Thum (26.), 1:1 Demyan Imek (31.), 2:1 Kevin Krüger (43.), 3:1 Angel Darel Denzel Arthee (61. Eigentor), 4:1 Pasqual Pander (78.)

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2. Spiel

FC Eddersheim – FK Pirmasens 4:1
Schiedsrichter: Niklas Diehm (Langenalb) - Zuschauer: 1214
Tore: 0:1 Manuel Grünnagel (8.), 1:1 Maximilian Thomasberger (14.), 2:1 Maximilian Thomasberger (27.), 3:1 Patrick Schorr (35. Foulelfmeter), 4:1 Niklas Kraus (73.)

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3. Spiel

Der VfR Mannheim gewinnt auch sein zweites Spiel in der Aufstiegsrunde zur Regionalliga Südwest und bejubelt dadurch den Aufstieg. Bereits nach drei Minuten vergab Luka Dimitrijevic einen Straßstof für Primasens, es ging torlos in die Pause. Nach dem Seitenwechsel sorge Tim Seifert (52.) für den einzigen Treffer des Tages. Die Hausherren stemmten alles gegen die drohende Niederlage, doch mussten sich am Ende geschlagen geben.

Folgend die Fotogalerien zu den beiden Aufstiegsspielen des VfR Mannheim:

https://www.fupa.net/photos/vfr-mannheim-fc-eddersheim-564373#1

https://www.fupa.net/photos/vfr-mannheim-fc-eddersheim-564371

https://www.fupa.net/photos/fk-pirmasens-vfr-mannheim-565001#1

Das sind alle Teilnehmer der Regionalliga Südwest 2026/27:

1. SSV Ulm (Absteiger)

2. FSV Mainz 05 II

3. SC Freiburg II

4. FSV Frankfurt

5. KSV Hessen Kassel

6. Stuttgarter Kickers

7. Kickers Offenbach

8. SV Sandhausen

9. FC 08 Homburg

10. SV Eintracht Trier 05

11. FC-Astoria Walldorf

12. SGV Freiberg

13. TSV Steinbach Haiger

14. SG Barockstadt Fulda Lehnerz

15. Eintracht Frankfurt II (Aufsteiger)

16. 1. FC Kaiserslautern II (Aufsteiger)

17. VfR Aalen (Aufsteiger)

18. VfR Mannheim (Aufsteiger)