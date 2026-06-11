Der VfR hat es geschafft

Der VfR Mannheim ist neuer Regionalligist. Am Mittwochabend gewann die Mannschaft von Cheftrainer Marcel Abele mit 1:0 beim FK Pirmasens. Nach dem vorangegangenen 4:1-Erfolg an Fronleichnam gegen den FC Eddersheim bedeutet das einen souveränen Aufstieg des amtierenden Oberliga-Vizemeisters.
Die Mannschaft hat damit das selbst gesteckte Saisonziel Aufstieg erreicht und tritt nun wieder in der vierthöchsten deutschen Spielklasse an. Für die Rhein-Neckar-Region ergeben sich dadurch spannende Derbies mit dem SV Sandhausen und dem FC-Astoria Walldorf.
Die Saison wird als sehr erfolgreiche in die Vereinsgeschichte der Rasenspieler eingehen. Neben der Vizemeisterschaft und dem Aufstieg hat die Mannschaft das Finale des badischen Fußballpokals gegen den SV Waldhof Mannheim erreicht, dort aber mit 0:3 den Kürzeren gezogen.
1. Spiel
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2. Spiel
FC Eddersheim – FK Pirmasens 4:1
Schiedsrichter: Niklas Diehm (Langenalb) - Zuschauer: 1214
Tore: 0:1 Manuel Grünnagel (8.), 1:1 Maximilian Thomasberger (14.), 2:1 Maximilian Thomasberger (27.), 3:1 Patrick Schorr (35. Foulelfmeter), 4:1 Niklas Kraus (73.)
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3. Spiel
Der VfR Mannheim gewinnt auch sein zweites Spiel in der Aufstiegsrunde zur Regionalliga Südwest und bejubelt dadurch den Aufstieg. Bereits nach drei Minuten vergab Luka Dimitrijevic einen Straßstof für Primasens, es ging torlos in die Pause. Nach dem Seitenwechsel sorge Tim Seifert (52.) für den einzigen Treffer des Tages. Die Hausherren stemmten alles gegen die drohende Niederlage, doch mussten sich am Ende geschlagen geben.
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1. SSV Ulm (Absteiger)
2. FSV Mainz 05 II
3. SC Freiburg II
4. FSV Frankfurt
5. KSV Hessen Kassel
6. Stuttgarter Kickers
7. Kickers Offenbach
8. SV Sandhausen
9. FC 08 Homburg
10. SV Eintracht Trier 05
11. FC-Astoria Walldorf
12. SGV Freiberg
13. TSV Steinbach Haiger
14. SG Barockstadt Fulda Lehnerz
15. Eintracht Frankfurt II (Aufsteiger)
16. 1. FC Kaiserslautern II (Aufsteiger)
17. VfR Aalen (Aufsteiger)
18. VfR Mannheim (Aufsteiger)