Der VfR Garching will im Meisterrennen nur Spaß haben

Nach dem 7:0-Auftakt steht das erste Heimspiel an. Trainer Mike Niebauer spricht von einer richtungsweisenden Phase für den VfR Garching.

90 Minuten hat die Bezirksliga Nord nach der Winterpause absolviert und schon wieder ist an der Spitze alles ganz eng beisammen. Die Fußballer des VfR Garching machten mit dem satten 7:0 bei München 54 Appetit auf das erste Heimspiel gegen den FC Gerolfing (Sonntag, 15 Uhr, Sportanlage Schleißheimer Straße) und sind vorne richtig im Geschäft.

Trainer Mike Niebauer beansprucht weiterhin keine Hauptrolle in der Spitzengruppe der Liga und betont, „dass wir einfach nur Spaß haben wollen“. Garching möchte nicht reden, sondern einfach die Spiele gewinnen, und dann kann man sich über Meisterschaften oder Heldentaten noch unterhalten, wenn die Saison auf die Zielgerade einbiegt. „Das jetzt ist eine richtungsweisende Phase“, sagt Niebauer über die Wochen, in denen sich Garching eher aus dem Meisterrennen verabschieden kann, als wirklich etwas zu gewinnen.

Der Trainer ist bemüht, das 7:0 vom Start nach der Winterpause nicht überzubewerten. In der ersten halben Stunde habe man nicht wirklich Torchancen gehabt „und dann waren wir richtig effektiv“. Der hohe Erfolg sei erklärbar durch den Gegner, „der sich beim Stand von 3:0 aufgegeben hat“. Deshalb rechnet Mike Niebauer nun gegen den Tabellensiebten Gerolfing mit mehr und vor allem dauerhafter Gegenwehr.

Es gibt aber auch Indizien für die Fortschritte der Garchinger Mannschaft, die mittlerweile eingespielt ist und von einem starken Konkurrenzkampf um die Stammplätze profitiert. „Die Jungs machen es uns Trainern wirklich schwer“, ist Mike Niebauer voll des Lobes. So fehlt in der Mittelfeldzentrale diesmal Staas Mitko und wird voraussichtlich durch Leon Fellner ersetzt. Die Garchinger haben in allen Mannschaftsteilen derzeit spannende Alternativen in der Hinterhand. (nb)