Der VfR Garching verpasst trotz 1:1 gegen Gerolfing die Tabellenführung

Schnelles Tor: Garchinger Spieler gratulieren dem Schützen Leon Sternke (2.v.l.). – Foto: Sven Leifer/Sven Leifer

Die Konkurrenz patzte, doch Garching nutzte die Chance nicht. Gegen den FC Gerolfing reichte es nur zu einem Unentschieden.

In der Winterpause haben sich die Garchinger Fußballer darauf eingeschworen, dass sie da sein möchten, wenn sich die vorderen Mannschaften der Bezirksliga Schwächen leisten. An den ersten beiden Wochenenden nach der Winterpause haben die Vorderen so viel in den Sand gesetzt, dass dem VfR mit einem Heimsieg gegen den FC Gerolfing die Tabellenführung winkte. Das erste Ligaheimspiel gegen die Kicker aus dem Ingolstädter Vorort endete dann 1:1 (1:1) und der VfR verpasste fürs Erste den Sprung auf den Platz an der Sonne. Mit vier Punkten aus zwei Spielen ist er aber deutlich besser als erwartet gestartet.

Am Samstag spielte gefühlt die ganze Liga für Garching, und mit dem frühen 1:0 von Leon Sternke nahm man die Einladung an. Bei der ersten Ecke des Spiels brachte Garching gleich das Runde ins Eckige. Auch der Gerolfinger Ausgleich durch Anastasios Porfyriadis (26.) fiel nach einer Standardsituation, jedoch aus einer abseitsverdächtigen Position. Bei dem Tor holte sich Garchings Keeper Korbinian Dietrich noch Gelb wegen Meckerns ab. „Den Ausgleich haben wir schlecht verteidigt“, sagt der Garchinger Trainer Mike Niebauer.

Nach dem Seitenwechsel wackelten die Garchinger dann bedrohlich. Erst verhinderte Torwart Dietrich im Eins-Gegen-Eins den Rückstand und dann die Latte. In der ersten Halbzeit hatten die Garchinger deutliche Vorteile und in der zweiten Hälfte legte dann der Gast zu. „Wir waren da leider nicht mehr so druckvoll“, bedauert Niebauer. Im Fazit kam er zu dem Ergebnis, dass die Punkteteilung mit einem starken FC Gerolfing leistungsgerecht ist. Mit der verpassten Tabellenführung und nur zwei Punkten Abstand nach vorne können die Schwarz-Weißen bestens leben. (nb)