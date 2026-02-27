Der VfR Garching startet als Jäger des Spitzenduos in die Rückrunde

Der VfR Garching geht vom dritten Tabellenplatz ins Auswärtsspiel. Trainer Mike Niebauer zeigt sich zufrieden mit der Vorbereitung.

Mit einem Auswärtsspiel beim TSV 54-DJK München beginnt der Fußball-Bezirksligist VfR Garching die zweite Hälfte der Saison, und in der aktuellen Rolle fühlt er sich ziemlich wohl. Der VfR startet vom dritten Tabellenplatz in die Runde als Jäger des Spitzenduos und möchte da sein, wenn oben einer auslässt.

Garchings Trainer Mike Niebauer ist ziemlich zufrieden mit der Vorbereitung seiner Mannschaft, die topfit ist und mittlerweile ein ganz anderes Level hat als beim Trainingsstart vor einem Jahr. Da begannen die Garchinger einen Neuaufbau mit vielen eigenen Leuten nach dem Doppelabstieg von der Bayern- in die Bezirksliga.

In dieser Spielklasse streut die Leistung der Teams deutlich mehr und deshalb war auch schnell klar, dass sich die Garchinger nach hinten keine Gedanken machen müssen. Mike Niebauer sieht aktuell aber noch keinen Grund dazu, mit einer Kampfansage Druck auf die Vorderen zu machen. Die Garchinger schauen nach einem 4:2 im letzten Testspiel zuversichtlich nach vorne und wollen nun nach einer guten Vorbereitung auch gut in die Liga starten. Alles Weitere wartet der Coach erst einmal entspannt ab.

Mike Niebauer ist fußballerisch auch so etwas wie die Allzweckwaffe des Teams, die immer da spielt, wo gerade der Schuh drückt. In der Vorrunde hatte sich Oliver James auf der rechten Außenbahn praktisch festgespielt, aber er ist nun für die nächsten Monate zum Studieren in Sevilla. „Im Zentrum haben wir viele gute Spieler und ich bin halt die beste Alternative für Außen“, sagt Mike Niebauer. Fürs Erste könnte er den James-Platz einnehmen, wobei sich der erfahrene Spieler mittelfristig wieder im Zentrum sieht. Sein Bruder Dennis, Garchings kickende Vereinslegende, fehlte zuletzt eine Woche im Training und ist am Sonntag bei München 54 maximal ein Kandidat für die Bank. (nb)