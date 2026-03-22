Der VfR Garching gewinnt trotz schwacher Leistung deutlich mit 5:0

Der VfR Garching siegt beim Tabellenletzten FC Fatih Ingolstadt. Trainer Mike Niebauer räumt nach dem Spiel offen ein: „Wir wussten nicht, wie wir das geschafft haben."

In einem Spiel beim Tabellenletzten kann eine Fußballmannschaft nur verlieren, wenn dieses Team abgeschlagen ist und noch keinen Punkt gesammelt hat. Diese etwas andere Pflichtaufgabe meisterte der VfR Garching mit einem 5:0 (3:0) beim FC Fatih Ingolstadt.

In der ersten Halbzeit machten die Garchinger mit einem Doppelpack von Leon Fellner (17., 31.) und dem spielenden Co-Trainer Niko Salassidis (36.) vorzeitig alles klar. Das Ergebnis war so erwartet, aber total schmeichelhaft. „Wir wussten in der Kabine selbst nicht so recht, wie wir das geschafft haben“, sagte später der Garchinger Cheftrainer Mike Niebauer. Seine Mannschaft hatte ein ganz schwaches Spiel gemacht, aber die wenigen Chancen dann eiskalt verwertet.

Genau genommen war Fatih Ingolstadt in der ersten Halbzeit richtig gut im Spiel. Die Gastgeber verteidigten sehr kompakt und präsentierten sich als diszipliniertes Kollektiv. Bei einem Schuss, der von der Unterkante der Latte wieder aus dem Tor heraussprang, waren die Ingolstädter Türken dem 1:3-Anschlusstreffer ganz nahe. Für die Gastgeber war der Pausenrückstand eine böse Bestrafung.

Nach dem Seitenwechsel brachte der VfR Garching den Sieg ungefährdet nach Hause, machte bei einem glanzlosen Auftritt seine Pflicht. In den Schlussminuten legten die Niebauer-Brüder dann noch nach. Erst traf Mike (86.) und drei Minuten später Dennis (89.). Angesichts des Spielverlaufs war das Ergebnis dann sicherlich um ein bis zwei Tore zu deutlich ausgefallen. Trainer Mike Niebauer sagte dann auch, dass man die Pflichtaufgabe schnell abhaken sollte.