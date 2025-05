Der VfR Garching braucht ein Wunder

Mit der 1:3-Niederlage beim VfB Hallbergmoos sinken die Chancen auf den Klassenerhalt weiter

Den ersten Schock über zwei aberkannte Siege (wir berichteten) hat der VfR Garching weggeatmet und jetzt wird Fußball gespielt, bis die Socken qualmen. Fünf Spiele binnen 13 Tagen stehen auf dem Plan des Landesligisten, der nach dem 1:3 (1:1) in Hallbergmoos nun sieben Punkte Rückstand auf die Relegation aufholen muss.

Das Treffen der Garchinger mit Ex-Spieler Michael Weicker (Coach von Hallbergmoos) begann ziemlich gut. Bei Ballgewinnen spielte man schnell nach vorne und kam so auch recht einfach zur Führung. Ivan Mijatovic verwandelte in der 8. Minute die erste Chance. Normalerweise gibt so ein Erfolgserlebnis verunsicherten Fußballmannschaften einen mentalen Schub. Bei dem Patienten VfR Garching war das aber nicht wirklich der Fall. Den Vorsprung gab man schnell wieder weg mit einem Elfmeter, den Fabian Diranko verwandelte (16.). danach konnte keine der beiden Mannschaften dem Spiel den Stempel aufdrücken. Jeder hatte seine offensiven Szenen, wobei die klareren Chancen bei Hallbergmoos lagen. Direkt zu Beginn der zweiten Halbzeit gingen dann die Hallbergmooser in Führung und da ging nach den Eindrücken der ersten Hälfte so auch in Ordnung. Doppelpacker Fabian Diranko machte man das Leben nicht allzu schwer. Danach folgten noch zwei Topchancen der Hausherren zum 3:1. Den sichtlich verunsicherten Garchingern fällt nichts in den Schoß. In Hallbergmoos war der Wille zu spüren und 20 Minuten vor dem Ende fehlte nicht viel zum Ausgleich. Bei einer Hereingabe von Anes Ziljkic verpasste Ivan Mijatovic den Ball nur um Zentimeter. Die Bemühung brachte aber nur Halbchancen.

Hallbergmoos hatte in einem Landesliga-Match auf überschaubarem Niveau die besseren Chancen und machte zehn Minuten vor dem Ende den Sack zu, als der VfR das Risiko erhöhen musste. Der starke Torwart Dominik Bals blieb fünfmal im Eins gegen Eins Sieger und hielt sein Team lange im Spiel. In der 80. Minute packte er wieder so eine Parade aus, aber diesmal bekamen die Hallbergmooser den Nachschuss in das leere Tor.

Der VfR musste mit leeren Händen den Heimweg antreten von einem Spiel, in dem deutlich mehr drin gewesen wäre. Personell und psychologisch ist man derzeit allenfalls bedingt landesligatauglich. Deshalb braucht es nun schon ein kleines Wunder, wenn in den letzten vier Spielen noch sieben Punkte aufgeholt werden sollen, um den direkten Abstieg zu verhindern.

VfB Hallbergmoos – VfR Garching 3:1 (1:1) VfR: Bals – Aslanidis (64. Ziljkic), Mitin (82. Müller), Seeger, Strube – Tugbay (52. Niebauer), Bashota (82. Krilic), Polat, Kryezi, Coulibaly – Mijatovic. Tore: 0:1 Mijatovic (8.), 1:1 Diranko (16., Foulelfmeter), 2:1 Diranko (48.), 3:1 Küttner (80.). Schiedsrichter: Lukas Hartl (March). Zuschauer: 200