Der VfR Fischeln kassiert acht Treffer – schießt selbst aber neun

Je mehr Mannschaften in den Trainingsbetrieb einsteigen, desto größer wird auch die Anzahl der Testspiele. Gleich drei Teams waren in den vergangenen Tagen doppelt im Einsatz. Anadolu Türkspor Krefeld gewann den Vergleich mit zwei Bezirksligisten aus den Parallelgruppen und blieb dabei ohne Gegentreffer. Erst wurde beim TV Kalkum-Wittlaer mit 2:0 (1:0) gewonnen und dann gab es ein 5:0 (1:0) gegen den TuS Asterlagen. Dabei waren die beiden ersten Tore verwandelte Elfmeter. Insgesamt wurde, wie bei vielen anderen auch, aus den Torschützen ein Geheimnis gemacht, was zu dem frühen Saisonzeitpunkt aber nicht unüblich ist. Es soll noch nicht zu viel verraten werden.
Der SSV Grefrath führte gegen den SC Rhenania Hinsbeck zur Halbzeit schon mit 2:0, musste sich aber mit einem 2:2 zufriedengeben. 2:0 hieß es zur Pause auch gegen den ASV Süchteln – die Tore erzielten Mika Mateo Jütten und Manuel Franken –, doch nach dem Seitenwechsel drehte der klassenhöhere Landesligist die Partie noch um (2:3).
Tore satt gab es in den beiden Tests des VfR Fischeln. Erst wurde gegen den BV Wevelinghoven mit 3:5 (2:4) verloren, und dann gegen den SSV Strümp mit 6:3 (3:2) gewonnen. Klare Ansage: der neue Trainer Fabian Wiegers-Lange muss noch an der Defensive feilen. Niklas Geraets (2) und Marvin Trentzsch trafen gegen Wevelinghoven und Geraets, Bruder Jannick Geraets, Lars Heines, Trentzsch (2) und Milosz Gabriel Nocek gegen Strümp. Für den SSV waren Florian Mahmutaj (1:2), Hamza Incirci (2:3) und Lucas Parvisi (3:4) erfolgreich.
Bei der 2:4 (0:2)-Niederlage des TSV Bockum beim GSV Moers zeichneten Till Kersten und Patrick Pasthy für die Treffer verantwortlich. Trotz einer respektablen Vorstellung unterlag der SC Schiefbahn dem Oberligisten VfL Viktoria Jüchen-Garzweiler, dessen Trainer Daniel Klinger lange an der Siedlerallee tätig war, mit 0:4 (0:2).
Gleich vier Eigentore fabrizierte die Dritte des SC St. Tönis bei der 2:16 (0:6)-Niederlage bei der Zweiten des TSV Meerbusch. Für die trafen außerdem noch Andreas Lahn (4), Robert Marijanovic (4), Leon Prinz, Sebastian Trebacz, Sinan Albayrak und Niclas Derks.
In der Schlussminute verlor der VfL Tönisberg seine Partie bei der Reserve des VfB Homberg noch mit 3:4 (1:1). Da nutzten dann auch die Treffer von Janik Dürwald und Nik Hölber vom 1:3 zum 3:3 nichts mehr. Arjeton Krasniqi hatte auf 1:1 gestellt. Thomasstadt Kempen unterlag derweil beim SV Helpenstein in Wegberg mit 0:2 (0:1).