Der VfR Fischeln kassiert acht Treffer – schießt selbst aber neun

Bei der 2:4 (0:2)-Niederlage des TSV Bockum beim GSV Moers zeichneten Till Kersten und Patrick Pasthy für die Treffer verantwortlich. Trotz einer respektablen Vorstellung unterlag der SC Schiefbahn dem Oberligisten VfL Viktoria Jüchen-Garzweiler, dessen Trainer Daniel Klinger lange an der Siedlerallee tätig war, mit 0:4 (0:2).

Gleich vier Eigentore fabrizierte die Dritte des SC St. Tönis bei der 2:16 (0:6)-Niederlage bei der Zweiten des TSV Meerbusch. Für die trafen außerdem noch Andreas Lahn (4), Robert Marijanovic (4), Leon Prinz, Sebastian Trebacz, Sinan Albayrak und Niclas Derks.

In der Schlussminute verlor der VfL Tönisberg seine Partie bei der Reserve des VfB Homberg noch mit 3:4 (1:1). Da nutzten dann auch die Treffer von Janik Dürwald und Nik Hölber vom 1:3 zum 3:3 nichts mehr. Arjeton Krasniqi hatte auf 1:1 gestellt. Thomasstadt Kempen unterlag derweil beim SV Helpenstein in Wegberg mit 0:2 (0:1).