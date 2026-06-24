Der VfR Fehlheim war einfach dran mit dem Aufstieg

Fehlheim. Der VfR Fehlheim hat sein großes Ziel erreicht. Nachdem die Fehlheimer in der Saison 2024/25 nur knapp in der Relegation am Aufstieg in die Verbandsliga gescheitert waren und im Jahr zuvor in der Relegation den Abstieg in die Gruppenliga hinnehmen mussten, haben es die Schützlinge von Trainer Sebastian Lindner nun endlich geschafft. Die Grün-Weißen setzten sich in der Relegation gegen den 1. FC Langen und den KV Mühlheim durch, und kehren nun nach zwei Jahren Abstinenz wieder in die zweithöchste hessische Spielklasse zurück.

„Wir waren einfach dran“, blickt Lindner auf die Saison und die Play-off-Spiele zurück und zeigt sich dabei beeindruckt, was seine Spieler im Kalenderjahr 2026 abgeliefert hatten. Nach der Winterpause gab es nur eine Niederlage, der VfR war da sogar erfolgreicher als der souveräne Meister VfB Ginsheim.

Platz zwei war nach der Vorrunde nicht unbedingt in greifbarer Nähe. Zwar kassierten die Fehlheimer nur zwei Niederlagen, sieben Remis waren letztlich verantwortlich dafür, dass lediglich Platz vier zu Buche stand. „Wir haben zunächst einmal nur noch von Spiel zu Spiel gedacht“, sagt Sebastian Lindner. Der Plan ging auf, mit Damian Gruner und Ajet Graijcevci stießen zudem zwei erfahrene Spieler hinzu. Der VfR landete einen Sieg nach dem anderen, machte Punkte und Plätze im Klassement gut, und selbst die einzige Rückrunden-Niederlage, ausgerechnet im Derby gegen die TSV Auerbach (1:2) sollte die Grün-Weißen nicht zurückwerfen. „Zum Glück hat auch die Konkurrenz an diesem Spieltag Punkte liegen lassen“, erinnert Lindner noch einmal an das Duell gegen den Stadtrivalen.

Am 30. Spieltag, mit dem 1:0 bei Dersim Rüsselheim, übernahm Fehlheim Rang zwei und gab diesen nicht mehr ab. „Das war gefühlt ein dreckiger, aber eminent wichtiger Erfolg“, sieht Lindner rückblickend in diesem Sieg den entscheidenden Schritt auf dem Weg zur Relegationsteilnahme. Und in dieser bezwang der VfR erst den Verbandsligisten 1. FC Langen (1:1, 5:4 nach Elfmeterschießen) und schließlich den KV Mühlheim (6:0).

„Ein Aufstieg, den wir uns in jeder Hinsicht verdient haben“, blickt Lindner zurück und hebt dabei vor allem den Teamspirit hervor: „Wir sind zu einer echten Einheit zusammengewachsen, die sich durch unbändigen Siegeswillen ausgezeichnet hat und den Aufstieg unbedingt schaffen wollte.“ Der Trainer weiß aber auch, dass es doch den ein oder anderen Unterschiedsspieler gegeben hat.

Ein Spieler als X-Faktor im Saison-Endspurt

In erster Linie gilt dies für Marc Perchner, der es inklusive der Relegation auf 50 Saisontore gebracht hat und über 65 Prozent der Fehlheimer Tore beteiligt war. „Marc war ein richtiger Glücksgriff“, ist sich Lindner der Bedeutung des Stürmers bewusst, hebt aber auch Kevin Darmstädter, Lukas Fritsche, Belmin Müller und Evangelos Politakis hervor: „Diese vier waren neben den Toren von Marc eine wichtige Konstante in unserem Spiel und so etwas wie das Korsett der Mannschaft.“ Und dann kehrte im Saison-Endspurt Pharis Petrica zurück, der in den USA studiert, gerade Semesterferien hat. Lindner: „Pharis war so etwas wie der X-Faktor, der das Pendel endgültig in unsere Richtung ausschlagen ließ.“

Jetzt ist zunächst einmal der Klassenerhalt das erklärte Ziel des Aufsteigers. Sebastian Lindner traut seinem Team auch mehr zu. „Wenn es gut läuft, halte ich einen einstelligen Tabellenplatz für möglich.“ Dieses Vorhaben geht der VfR mit nahezu dem gleichen Personal an. Einzig Percy Felix (Fortuna Heddesheim) steht bislang als Abgang fest. Marc Perchner wird mit höherklassigen Clubs in Verbindung gebracht. „Die Wahrscheinlichkeit, dass er uns verlässt, ist aber groß“, glaubt Lindner nicht an einen Verbleib des Torjägers.

Aufstiegskader VfR Fehlheim

Tor: Kevin Darmstädter (34 Einsätze), Kenan Buzyer (5); Abwehr: Lukas Fritsche (35/4 Tore), Christoph Geiß (17), Kevin Lortz (24/1), Belmin Müller (23/2), Darius Ramonas (6), Cameron Royo (28); Mittelfeld: Percy Felix (31), Tim Gärtner (18), Ajet Grajcevci (16/5), Damiano Gruner (11), Fin Lüderwald (33/4), Pahris Petrica (6), Evangelos Politakis (30/11), Cassidy Royo (18), Tuan Stefanov (17/1), Luke Steinmetz (15), Silas von Mengersen (32), Mark Vrba (2), Harris Yohendran (12); Sturm: Perica Bozanovic (4), Alexander Butz (27/3), Tim Hechler (10/1), Faruk Helvaci (1), Paul Herbel (34/13), Marc Perchner (36/50).