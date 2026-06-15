Der VfR Fehlheim war einfach dran mit dem Aufstieg

Platz zwei war nach der Vorrunde nicht unbedingt in greifbarer Nähe. Zwar kassierten die Fehlheimer nur zwei Niederlagen, sieben Remis waren letztlich verantwortlich dafür, dass lediglich Platz vier zu Buche stand. „Wir haben zunächst einmal nur noch von Spiel zu Spiel gedacht“, sagt Sebastian Lindner. Der Plan ging auf, mit Damian Gruner und Ajet Graijcevci stießen zudem zwei erfahrene Spieler hinzu. Der VfR landete einen Sieg nach dem anderen, machte Punkte und Plätze im Klassement gut, und selbst die einzige Rückrunden-Niederlage, ausgerechnet im Derby gegen die TSV Auerbach (1:2) sollte die Grün-Weißen nicht zurückwerfen. „Zum Glück hat auch die Konkurrenz an diesem Spieltag Punkte liegen lassen“, erinnert Lindner noch einmal an das Duell gegen den Stadtrivalen.