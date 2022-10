Der VfR Aalen erneut im Krisenmodus – Kritik im Netz teils niveaulos! Mal wieder Abstiegskampf... !?

Nachdem der VfR Aalen aus der Regionalliga Südwest zu Beginn der Saison mit drei Siegen aus fünf Spielen in die Spielzeit startete, waren die Hoffnungen der Fans auf eine entspannte Saison im Tabellenmittelfeld groß. Seitdem hat sich die Ausgangslage der Ostwürttemberger um 180 Grad gedreht: Nach der Niederlage gegen Mainz II am vergangenen Spieltag ist der Klub mit Platz 14 wohl endgültig im Abstiegskampf angelangt. Vor allem der Druck über die sozialen Netzwerke wächst nun enorm.

Auf der Pressekonferenz am vergangenen Freitag äußert sich der Trainer Tobias Kramer allerdings gelassen zu den Hetzkommentaren einiger Fans auf Facebook: „Zum Glück habe ich irgendwann mal die Entscheidung getroffen , dass ich diesem sozialen Medium nicht zur Verfügung stehe. Deswegen kriege ich auch gar nichts davon mit .“ Dennoch ist es ihm wichtig, für Respekt im Internet zu sensibilisieren: „Das macht mit jemandem etwas, das glaube ich schon. Das ist ganz deutlich auch mal hier auszusprechen!“

Vor allem nach der Niederlage gegen die Zweitvertretung von Main 05 in der vergangenen Woche hagelte es Kritik über die sozialen Netzwerke. Ein User auf Instagram schreibt: „In 90 Minuten nicht eine Torchance… ohne Worte“. Ein anderer wirft der Mannschaft sogar Arbeitsverweigerung vor. Teils geht die Kritik eindeutig unter die Gürtellinie. Sogar der Rausschmiss des Trainers und des Geschäftsführers wird gefordert, wie ein Facebook-User deutlich macht: „Wir haben die Schnauze voll!“

Den letzten Sieg in der Liga konnten die Aalener mit Trainer Tobias Kramer Anfang September im Heimspiel gegen den KSV Hessen Kassel verbuchen. In den vergangenen sechs Spielen konnte der VfR allerdings kein einziges Mal als Gewinner vom Platz gehen. Es gibt zwar kleinere Lichtblicke wie das überraschenden Heimunentschieden gegen den Tabellenführer aus Ulm, aber dennoch ist ein klarer Abwärtstrend zu erkennen.

Tobias Kramer: „Alle haben die Pflicht so zu arbeiten, dass es dem Verein gut geht!“

Heute fährt der VfR nun zum Auswärtsspiel gegen den Bahlinger SC. Das große Ziel ist natürlich klar vor Augen: Der vierte Saisonsieg muss her, um nicht noch weiter in den Tabellenkeller abzurutschen. Bahlingen steht gerade auf Platz zehn der Liga und ist mit Sicherheit kein einfacher Gegner. Jedoch zeichnete sich auch beim SC ein leichter Abwärtstrend im Oktober ab: Die vergangenen beiden Spiele verloren die Bahlinger mit nur einem selbst geschossenen Tor!

Tobias Kramer ist jedenfalls in der Analyse der vergangenen Spiele selbstkritisch unterwegs, wie er ebenfalls auf der Pressekonferenz mitteilte: „Wir sind selbstkritisch genug, dass wir uns jeden Tag auch im Trainerteam zusammensetzen, um bestimmte Dinge sachlich aufzuarbeiten. Es geht immer noch um den Verein. Alle haben die Pflicht so zu arbeiten, dass es dem Verein gut geht! Es gibt mal Phasen, da ist das eben nicht so der Fall und es gibt auch wieder bessere Phasen.“

Die Zukunft wird also zeigen, ob der VfR wieder in ruhige Fahrwasser kommen kann oder ob der Abstiegskampf zur bitteren alljährlichen Regelmäßigkeit wird. Wir bei FuPa halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden.