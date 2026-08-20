Der VfL Wolfsburg startet beim 1. FC Nürnberg in die neue Saison

– Foto: Sven Leifer

Die Frauen des VfL Wolfsburg beginnen ihre Bundesliga-Saison 2026/2027 dort, wo die vergangene Spielzeit endete: beim 1. FC Nürnberg. Am Samstag um 14 Uhr treffen die Wölfinnen auf den Club. Während Wolfsburg als Vizemeister in die neue Spielzeit geht, steht Nürnberg vor seiner zweiten Bundesliga-Saison in Folge. Magenta Sport und DAZN übertragen die Partie live.

Wolfsburg beendete die vergangene Saison mit 58 Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz. Nürnberg sammelte 22 Zähler und schloss die Spielzeit als Elfter ab. Damit sicherte sich der Club erstmals seit seiner Rückkehr in die Bundesliga den Klassenerhalt.

Das letzte Pflichtspiel der vergangenen Saison führte beide Mannschaften bereits zusammen. Beim Abschied von Alexandra Popp gewann der VfL mit 3:1. Nun kommt es zum direkten Wiedersehen – diesmal allerdings unter veränderten Vorzeichen.

Für die neue Spielzeit hat der Club seinen Kader mit sieben Neuzugängen verstärkt. Dazu gehören die 20-jährige Mittelfeldspielerin Charline Coutel von OL Lyonnes, Torhüterin Rebecca Adamczyk, die deutsche U23-Nationalspielerin, sowie Abwehrspielerin Alexsandra Lobanova vom schwedischen Erstligisten Djurgardens IF.

Für den 1. FC Nürnberg ist es erst die vierte Bundesliga-Saison der Vereinsgeschichte. Das erste Gastspiel im Oberhaus datiert aus der Spielzeit 1999/2000, endete allerdings unmittelbar mit dem Abstieg. Nach der Rückkehr 2023/2024 folgte erneut der Gang in die Zweitklassigkeit. Der direkte Wiederaufstieg mündete nun erstmals in einer erfolgreichen Bundesliga-Saison.

Auch auf der Trainerposition gibt es einen Wechsel. Seit Juli steht Omar Adlani an der Seitenlinie. Der Kanadier arbeitete zuvor beim Schweizer FC Basel und führte die Mannschaft dort auf Rang drei der AXA Women’s Super League.

Der VfL muss zum Saisonbeginn zweimal reisen. Nach dem Gastspiel in Nürnberg steht am zweiten Spieltag die Partie bei Bayer 04 Leverkusen auf dem Programm. Grund dafür sind die laufenden Modernisierungsarbeiten am AOK Stadion, die nach Vereinsangaben planmäßig verlaufen. Das erste Heimspiel ist für Anfang September gegen den SV Werder Bremen vorgesehen.

Für die Wölfinnen geht es damit zunächst darum, trotz des fehlenden Heimvorteils erfolgreich in die Liga zu starten. Nach der 0:3-Niederlage gegen den FC Bayern München im Supercup will die Mannschaft von Stephan Lerch nun im ersten Bundesliga-Spiel eine Reaktion zeigen.

Bekannte Gesichter auf beiden Seiten

Eine Verbindung zwischen beiden Vereinen besteht auch im aktuellen Wolfsburger Kader. Anny Kerim-Lindland gehörte in der Saison 2024/2025 zum Aufgebot des 1. FC Nürnberg und kehrt nun mit dem VfL an ihre frühere Wirkungsstätte zurück.

Auch Dieter Hecking kennt den Club aus eigener Erfahrung. Der heutige Geschäftsführer des VfL Wolfsburg war von 2021 bis 2024 Sportvorstand beim 1. FC Nürnberg und damit auch für die Entwicklung des Frauenfußballs mitverantwortlich. In seine Amtszeit fiel unter anderem die Integration des 1. FC Nürnberg Frauen- und Mädchenfußball e. V. in den Gesamtverein.

Sportlich aber zählt am Samstag nur die Gegenwart. Der Vizemeister aus Wolfsburg trifft auf einen Nürnberger Aufsteiger, der sich in seiner zweiten Saison im Oberhaus weiter etablieren möchte. Der Saisonauftakt verspricht damit eine klare Rollenverteilung – aber auch die erste Bewährungsprobe für beide Teams.