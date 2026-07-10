Der VfL Wolfsburg präsentiert das neue Trikot für die Saison 2026/2027

Zukunft trägt Zinne – Foto: VfL Wolfsburg

Ein Trikot ist mehr als nur Spielkleidung. Es steht für Identität, Zusammenhalt und die Verbindung zwischen Mannschaft, Verein und Fans. Mit dem neuen Heim- und Auswärtstrikot für die Saison 2026/2027 beginnt für den VfL Wolfsburg ein neues Kapitel unter dem Motto „Zukunft trägt Zinne“.

Im Mittelpunkt steht dabei ein Detail, das sich viele Fans gewünscht haben: Das VfL-Wappen mit Zinne kehrt bereits zur neuen Saison auf die Brust der Wölfinnen und Wölfe zurück. Gemeinsam mit Ausrüster Nike konnte eine Lösung gefunden werden, die diesen Schritt früher als ursprünglich geplant möglich macht. Fans können das neue Trikot ebenfalls direkt mit dem VfL-Wappen erwerben.



Auch das Design erzählt eine Geschichte. Das Heimtrikot setzt auf eine dunkelgrüne Grundfarbe, kombiniert mit markanten hellgrünen Blitzelementen. Sie stehen für die elektrische Zukunft von Volkswagen und greifen die enge Verbindung zwischen Verein, Stadt und Partner auf. Passend dazu tragen die Profiteams zum Saisonstart den Schriftzug des neuen vollelektrischen ID. Polo auf der Brust.