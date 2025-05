Der VfL Willich steigt aus der Bezirksliga ab

Ganz anders die DJK Neuss-Gnadental. Sie wurde Herbstmeister und tütete jetzt am vorletzten Spieltag auch den Meistertitel ein. Die Verpflichtungen vieler Spieler aus höheren Ligen – zum Beispiel von Vojno Jesic, der aus Schonnebeck kam, aber unter anderem auch schon für Straelen, Bonn oder Rot-Weiss Essen spielte, um nur einen stellvertretend zu nennen – hat sich ausgezahlt. Unplanmäßig kam derweil der zweite Platz des OSV Meerbusch, der deshalb sein weiteres Glück in der Relegation versuchen darf.

Marathon wieder ohne Sieg in der Fremde

Mit der zehnten Auswärtsniederlage – dieses Mal in Neuwerk – gingen die Auftritte des CSV Marathon Krefeld auf fremden Plätzen zu Ende. Dieses Mal langte eine 2:1-Führung durch Doppeltorschütze Emre Özkaya nicht zum Erfolgserlebnis. Mit nur vier Niederlagen, bei noch einer ausstehenden Begegnung gegen Odenkirchen, ist die Heimbilanz aber recht anständig. Aber Heimbilanz? Die gibt es eigentlich nicht, denn das Team von Trainer Onur Özkaya ist seit zwei Jahren Gast an der Horkesgath, weil die neuen Kunstrasenplätze an der Gladbacher Straße, dem eigentlichen Zuhause, erst in Kürze eingeweiht werden. Da sieht dann die Gesamtbilanz für den Neuling doch noch recht passabel aus. Vor allen Dingen dann, wenn man ins Kalkül zieht, dass mit Samed Yesil, Erhan Mutlu, Emre Kizil und Kemal Burak Karpuz die Spieler von der Fahne gingen, die in der vergangenen Saison allein für über 100 Treffer verantwortlich zeichneten.

Bei der Reserve des SC St. Tönis, für die es in Odenkirchen die 14. Saisonniederlage gab, markierte Philipp Horster, obwohl erst seit der Winterpause dabei, seine Saisontreffer neun und zehn. Wegen ziemlicher personeller Veränderungen wird es interessant zu verfolgen, wie der neue Trainer Florian Verhaag meist mit Talenten aus dem eigenen Nachwuchs eine neue Mannschaft formt. Ein Unentschieden vom abgeschlagenen Absteiger mitzubringen, wie es der SSV Grefrath machte, ist erneut kein Ruhmesblatt und passt ins Saisonbild.

Relegationsfrage in Gruppe 4 spannend

In der Gruppe 4 zog derweil der TSV Bockum in Pfalzdorf den kürzeren, der VfB Uerdingen dagegen gewann in der Schlussphase gegen Rindern noch deutlich, wodurch sich der Kampf um den Relegationsplatz komplett auf den letzten Spieltag fokussiert. Alle drei Klubs bleiben in der Verlosung.