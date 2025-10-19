Der VfL Weidenhausen verliert wildes Spiel trotz Überzahl

Marburg-Biedenkopf. Mit einem 1:0-Arbeitssieg gegen Kellerkind FSG Südkreis hat die SG Silberg/Eisenhausen am Sonntag ihre Erfolgsserie ausgebaut und ist nun bereits seit neun Spielen ungeschlagen. Neun Spiele ohne Niederlage hatte auch der Gladenbacher SC aneinandergereiht, ehe am Freitagabend das Verfolgerduell mit den SF/Blau-Gelb Marburg II mit 0:1 verloren ging. Der VfL Weidenhausen unterlag in einem wilden Spiel Amöneburg mit 4:5 und rutschte auf den letzten Platz ab, weil das bisherige Schlusslicht RSV Roßdorf im Kellerduell bei der SG Nordkreis mit 1:1 punktete. Spitzenreiter Eintracht Stadtallendorf II schoss sich den Frust über die erste Saisonniederlage in Michelbach mit einem 8:0-Sieg im Heimspiel gegen den FC Türk Gücü Breidenbach von der Seele. Auch der Tabellenzweite SV Großseelheim büßte Punkte gegen Michelbach ein und liegt nach dem 1:1 im Heimspiel wieder vier Punkte hinter dem Klassenprimus. Der VfL Neustadt unterlag dem VfL Dreihausen 0:1.