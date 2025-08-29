Der VfL Tönisberg will auch gegen Neuwerk seine weiße Weste wahren

Sie gehören nämlich beide mit Odenkirchen zum kleinen Kreis derer, die bisher zweimal als Gewinner die Punkte vereinnahmten. Viele hatten Tönisberg und Neuwerk in Sachen Aufstieg auch auf der Rechnung, was die Auseinandersetzung am Freitag gleichzeitig noch interessanter macht. Neben Trainer David Machnik sind bei den Tönisbergern auch die Urlauber Tobias Kokol und Manuel Franken wieder im Boot. Dagegen ist der Einsatz des angeschlagenen Top-Torjägers Brian Dollen nicht klar.

Einen Tag später, also am Samstag zur ungewöhnlichen Anstoßzeit ab 19 Uhr, versuchen dann die Odenkirchener, ihre weiße Weste zu verteidigen. Da wird allerdings mit Sicherheit Kontrahent CSV Marathon Krefeld etwas dagegen haben. Das Team von Trainer Onur Özkaya liegt mit vier Zählern gut im Soll und will, dass das so bleibt. Nicht dabei ist aufgrund einer Gelb-Rot-Sperre vom vergangenen Sonntag Sonntag Dario Krezic. Er präsentierte sich zuletzt in guter Form. Weil aber wieder mit Murat Aslan und/oder Burak Akarca gerechnet wird, kann die Lücke geschlossen werden. Weiter fehlen wird aber Almir Arapovic, wie Akarca ein wichtiger Mann der Defensive.

Diese Spiele gibt es außerdem

Heftig durcheinander gewirbelt wurde am Sonntag mit fünf Gegentreffern die Abwehr des SV Thomasstadt Kempen. Nur wenn die sattelfester daher kommt, könnte gegen die TuS Wickrath, die gerade in der Offensive ihre Stärken hat, etwas zu holen sein. Eine Partie, die offener erscheint, steigt unterdessen zwischen dem SSV Grefrath und dem TSV Bockum. Klar ist aber auch, dass der Verlierer, so jung die Spielzeit auch noch ist, sich erst einmal an den Gegnern aus dem hinteren Tabellenbereich orientieren muss.

Vorjahresabsteiger VfR Fischeln schon wieder auf einem Abstiegsplatz? In der Tat, wobei Sportvorstand Sebastian Suski noch nicht gleich in Panik verfällt und sagt: „Ich bin überhaupt nicht nervös. Wir haben eine fast komplett neu zusammengestellte Truppe am Start. Das braucht seine Zeit.“ Ob der Knoten nun beim Aufsteiger Türkyemspor Mönchengladbach platzt, bleibt abzuwarten. Dieses Erfolgserlebnis hat die Zweitvertretung des SC St. Tönis schon hinter sich. Und auch der Gang zum 1. FC Mönchengladbach wird nicht angetreten, um die Punkte nur abzuliefern.