Der VfL Theesen verliert 0:3 gegen Bad Oeynhausen Gastgeber gehen mit großen Personalsorgen in das Spiel.

Acht Theesener, darunter Yatma Wade, Wilko Bruns, Iven Sielemann und Kalo Önen mussten ihrem Trainer Engin Acar kurzfristig krankheitsbedingt absagen. Eine Erkältungswelle hat die Theesener erwischt. Corona sei es jedoch nicht. „Insgesamt haben 14 Spieler gefehlt“, berichtete der VfL-Coach, der nur eine Trainingseinheit absolvieren ließ in der vergangenen Woche. So wurde die Partie gegen Bad Oeynhausen irgendwie zu einem Glücksspiel.



Rund 50 hartgesottene Fußballfans sahen im Biekra Sportpark keinen erwärmenden Fußball. Die Mützen wurden tiefer gezogen, die Schals strammer gebunden. Es war eiskalt. Auch das passte irgendwie zum Theesener Personaldilemma. Aus rund 16 Metern traf Oeynhausens Simon Kunz zur Gästeführung (10.). In der Folge hatten die Gäste zwei weitere Torchancen. Dann kamen mal die Hausherren. Eine Flanke von der linken Seite rutschte in der Mitte Alessio Giorgio über den Schlappen (12.). Nach 27 Minuten trudelte ein Theesener Abschluss links am Tor vorbei. Die dickste Chance allerdings hatte Lenn Diekwisch kurz vor der Pause. Er erlief sich einen guten Steckpass, ging allein aufs Tor, doch beim Umkurven des Keepers kam er zu weit nach rechts ab. „In dieser Situation müssen wir das 1:1 machen“, monierte Acar.