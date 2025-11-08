„Der VfL Theesen hat sich stabilisiert“

Nach dem Ausscheiden im Fußball-Kreispokal gegen Bezirksligist Türkgücü Gütersloh will der FSC Rheda in der Westfalenliga 1 schnell wieder in den erfolgreichen Meisterschaftsrhythmus zurückschalten. Es gilt, beim Tabellenzwölften VfL Theesen die eigene Position im Verfolgerfeld von Spitzenreiter Westfalia Kinderhaus zu stärken.

„Nach Anlaufproblemen hat sich der VfL Theesen stabilisiert“, lenkt FSC-Trainer Christopher Hankemeier den Blick auf die ansteigende Leistungskurve des Aufsteigers, der von den vergangenen sieben Partien nur eine (1:3 beim SVW Soest) verloren hat. „Die Pokal-Niederlage gehört zum Reifeprozess bei unseren vielen jungen Spielern“, räumt Hankemeier der Niederlage keine überzogene Bedeutung bei. Mit Marcel Lücke kehrt zudem ein erfahrener Akteur ins Aufgebot zurück, der die Defensive stärken soll. „Ich kann von einem 19-Jährigen wie Matteo Ellefred nicht verlangen, dass er den Ausfall von gleich drei Innenverteidigern auffängt“, beschreibt Hankemeier das Dilemma im Pokal-Spiel durch den Ausfall der beiden Langzeitverletzten Jan Grunwald, Niklas von Mutius und eben Lücke.

Zu konsequenter Abwehrarbeit muss der FSC nämlich auf jeden Fall zurückfinden, hat der VfL Theesen doch spätestens mit den beiden letzten Spielen Offensivkraft bewiesen. 5:1 gegen Eintracht Ahaus und 3:3 gegen den SC Mesum – acht Tore in zwei Spielen und geballte Offensivpower. Die beiden Remis beim SuS Neuenkirchen und gegen RW Maaslingen (jeweils 1:1) haben indes gezeigt, dass die Qualitäten des FSC reichen, auch schweren Aufgaben standzuhalten.