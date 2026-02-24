Der VfL Theesen drückt, Gegner Nordkirchen trifft

Fußball-Westfalenliga: Der VfL Theesen unterliegt dem Mitaufsteiger nach früher Führung noch mit 1:4. Das sagt der Trainer der Bielefelder. – Foto: Neue Westfälische

Bielefeld. Eine 1:4 (1:2)-Niederlage klingt erstmal hart. Theesens Trainer Engin Acar ordnet sie aber differenziert ein: „Die Art und Weise, wie wir die Gegentore bekommen haben, hat mir nicht gefallen. Ansonsten bin ich mit der Leistung meiner Jungs sehr zufrieden.“ Dennoch musste sich der VfL Theesen dem Mitaufsteiger FC Nordkirchen geschlagen geben. Auf Theesener Seite haben einige Spieler auf die Zähne gebissen: Mattis Beckmann laboriert an den Folgen einer Zahn-Operation, Jannik Tödtmann hat Knieprobleme. Beide haben trotzdem 90 Minuten plus Nachspielzeit durchgezogen. Timur Rieger fehlte wegen der fünften Gelben Karte, Tom Fuhrmann war ebenfalls nicht dabei.

Die Hausherren kamen auf dem eigenen Kunstrasen – der Naturrasen war wegen des anhaltenden Regens gesperrt – besser ins Spiel. Die erste Chance gehörte dem VfL. Mattis Beckmann traf aber nur den Pfosten (7.). Kurz darauf machte Beckmann es besser. Beckmann bringt Theesen mit 1:0 in Führung Nach einem guten Angriff über die linke Seite landete das Spielgerät bei Beckmann, der zu einer feinen Einzelaktion ansetzte und sich für seine Mühen mit dem 1:0 belohnte (14.). Die Freude darüber hielt aus Theesener Sicht nicht lange. Nach einer Standardsituation gelang Nordkirchen das 1:1 (23.) und elf Minuten später stand am zweiten Pfosten ein Nordkirchener frei, nach einer Flanke kam er zum Kopfball und markierte so die Gästeführung (34.).