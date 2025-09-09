Der VfL Theesen bangt um seinen Kapitän und lässt Punkte liegen

Der VfL Theesen hat im Spiel gegen den FC Kaunitz nicht nur zwei Punkte, sondern auch seinen Kapitän Benedikt Genz verloren. 1:1 (1:0) hieß es nach 90 Minuten plus Nachspielzeit im Biekra-Sportpark.

Die Theesener waren gleich zu Beginn des Spiels hellwach und hatten durch Kai-Niklas Janz, der für den verhinderten Soufian Kaba im Sturmzentrum startete, und Taha Ajdar Moulla eine dicke Doppelchance (2.). Kurz darauf bediente Jannik Tödtmann VfL-Kapitän Genz mit einem tollen Steckpass. Genz blieb vor dem Kaunitzer Torhüter eiskalt und abgezockt – 1:0 (5.).

Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit hatten sowohl Genz (13.) als auch Janz (20.) jeweils noch dicke Möglichkeiten. VfL-Trainer Engin Acar: „Da müssen wir höher führen. Es ist das eine, dass du keine Tore machst, das andere ist, dass du damit aber auch den Gegner stark machst.“

Theesen muss sich vom Schreck erholen

Doch all’ der Ärger über die vergebenen Torchancen rückte in der 44. Minute in den Hintergrund. Da gingen Benedikt Genz und ein Kaunitzer Spieler gleichermaßen in einen Zweikampf. Genz fiel schreiend zu Boden. Er hatte den Fuß seines Gegenspielers – unabsichtlich – voll aufs Schienbein bekommen. Ein Rettungswagen musste kommen und Genz noch auf dem Platz mit Medikamenten beruhigen. Acar: „Wir hoffen und wünschen uns alle, dass bei Bene nichts gebrochen ist.“ So war die Partie lange unterbrochen.

In der Halbzeit mussten sich die Theesener von dem Schreck erholen. Nach einer Ecke war die VfL-Defensive im eigenen Fünfmeterraum unachtsam. Der Ball rutschte durch und Kaunitz konnte zum 1:1 ausgleichen (59.). Kurz darauf hatte Jannik Tödtmann das 2:1 auf dem Fuß. Acar: „Das hätte die Führung sein müssen.“ Weitere Tore blieben aber aus.

VfL Theesen: Weber – Rieger (90. Güner), Kaba, Darlath – Fuhrmann, Giorgio, Bentria (70. Strathoff), Tödtmann, Ajdar Moulla (62. Beckmann), Genz (44. Sander) – Janz (79. Sielemann)

