Der VfL Osnabrück schreibt seine große Rückkehr-Geschichte Nach dramatischer Saison ist der Aufstieg in die 2. Bundesliga zwei Spieltage vor Schluss perfekt von red · Heute, 20:21 Uhr · 0 Leser

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Der letzte Funke Gewissheit kam nicht mehr durch einen eigenen Tritt gegen den Ball, sondern über die Ergebnisse der Konkurrenz. Doch die Geschichte war längst geschrieben: Der VfL Osnabrück ist zurück in der 2. Bundesliga.

Der 2:1-Last-Minute-Sieg gegen den SC Verl hatte die Tür bereits weit geöffnet, die Niederlage von Rot-Weiss Essen besiegelte schließlich die rechnerische Entscheidung. Zwei Spieltage vor Schluss steht fest: Osnabrück ist aufgestiegen. Vom Abgrund zur Spitze in einer Saison Noch im Sommer 2025 war die Ausgangslage eine andere. Nur ein Jahr zuvor entging der VfL dem Absturz in die Regionalliga, nun steht die Rückkehr in die 2. Bundesliga fest.

Dieser Wandel ist kein Zufall, sondern das Ergebnis eines strukturellen Neustarts. Mit der sportlichen Führung um Joe Enochs, Daniel Latkowski und Trainer Timo Schultz entstand ein klarer Plan – und eine Mannschaft, die ihn konsequent umgesetzt hat. Die Basis des Erfolgs war klar definiert: Stabilität.