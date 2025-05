Der VfL Osnabrück schreibt Geschichte – Antwerpens Rettungsmission

Was im Dezember 2024 kaum für möglich gehalten wurde, ist nun Realität: Der VfL Osnabrück wird auch in der kommenden Saison in der 3. Liga spielen – und das bereits zwei Spieltage vor Saisonende. Mit einer bis dato historischen Aufholjagd hat Cheftrainer Marco Antwerpen nicht nur das Ruder herumgerissen, sondern eine der beeindruckendsten Rückrunden der Drittliga-Geschichte hingelegt.

Die Fakten zum Zeitpunkt von Antwerpens Amtsantritt am 12. Dezember 2024 waren ernüchternd: Elf Punkte aus 17 Spielen, acht Zähler Rückstand auf das rettende Ufer, die schlechteste Abwehr der Liga mit 35 Gegentoren. Eine sportliche Großbaustelle, in der man von außen kaum Perspektive erkennen konnte. Doch Antwerpen, erfahren im Abstiegskampf, stellte sich der Aufgabe – zusammen mit Assistent Frank Döpper und U19-Coach Frithjof Hansen, der als Verbindungsmann zum Nachwuchs eingebunden wurde.

Was folgte, war keine spektakuläre Neuausrichtung mit großem Umbruch, sondern eine fokussierte, strategisch durchdachte Stabilisierung – insbesondere in der Defensive.

Die Rückkehr zur defensiven Kompaktheit

Die große Wende begann in der Wintervorbereitung. Im Trainingslager in Alicante formte Antwerpen aus einer verunsicherten Mannschaft eine Einheit, die sich fortan durch taktische Disziplin und hohe Laufbereitschaft auszeichnete. Symbolfigur dieser neuen Stabilität: Winterneuzugang Jannik Müller, der als routinierter Innenverteidiger sofort Verantwortung übernahm – bis ihn eine Verletzung kürzlich stoppte.

Das Resultat dieser Neuausrichtung ist messbar: Seit Antwerpens Amtsantritt kassierte der VfL lediglich 14 Gegentore – Ligabestwert in diesem Zeitraum. Maßgeblich daran beteiligt war auch Lukas Jonsson, der mit einer Abwehrquote von 82,3 Prozent ligaweit führend ist und siebenmal ohne Gegentor blieb.

Mehr Laufbereitschaft, mehr Mut, mehr Offensive

Die Wende vollzog sich nicht nur in der Defensive. Osnabrück arbeitete auch an seinen läuferischen Defiziten – ein Aspekt, der in der Hinrunde besonders ins Gewicht gefallen war. In der Rückrunde gehörte der VfL zu den laufstärksten Teams und zeigte damit, dass der Wille zur Wende nicht nur verbal, sondern auch physisch umgesetzt wurde.

Ein Gesicht des neuen Offensivgeists ist Lars Kehl, der mit sechs Toren und neun Vorlagen eine Schlüsselrolle in der Rückrunde einnahm. Er verkörperte jenen kreativen Punch, der in der Vorrunde gefehlt hatte. Gleichzeitig bewiesen auch andere Akteure wie Gnaase, Amoako oder Henning, dass das Team bereit war, Verantwortung zu übernehmen.

Historische Dimension der Aufholjagd

Mit aktuell 37 Punkten in der Rückrunde hat der VfL bereits zwei Zähler mehr gesammelt als Eintracht Braunschweig bei ihrer legendären Rettung 2018/19 – und übertrifft auch Werder Bremen II (2008/09), die ebenfalls von einem zweistelligen Rückstand zurückkamen. Noch nie zuvor hat eine Mannschaft in der 3. Liga mit einem derart schwachen Zwischenstand nach 17 Spieltagen (11 Punkte) eine derartige Punktzahl erzielt.

Die Erfolgsbilanz ist dabei nicht zufällig zustande gekommen, sondern das Ergebnis stringenter Arbeit in allen Bereichen: kluge Wintertransfers, strukturelle Stabilisierung, gezieltes Coaching und ein zunehmend selbstbewusstes Auftreten auf dem Platz.

Der frühzeitige Klassenerhalt ist mehr als nur ein sportliches Ziel, das erreicht wurde. Es ist ein Beweis für das, was mit klarem Plan, harter Arbeit und dem richtigen Personal möglich ist – selbst in scheinbar aussichtslosen Situationen. Marco Antwerpen hat dem VfL Osnabrück nicht nur sportlich neues Leben eingehaucht, sondern auch gezeigt, dass Glaube und Struktur selbst aus tiefstem Tabellenkeller herausführen können.

Mit zwei verbleibenden Spielen gegen Rot-Weiss Essen und den SC Verl kann der VfL nun sogar befreit aufspielen – und die Rückrunde mit einem positiven Schlusspunkt krönen. Doch schon jetzt steht fest: Diese Rettung wird in die Geschichtsbücher der 3. Liga eingehen.