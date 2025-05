Der VfL Kaufering hofft vergeblich

Vor dem Saisonfinale in der Landesliga Südwest war nur noch die Frage offen, wer neben dem SC Olching in die Abstiegsrelegation muss. Letztlich traf es den VfL Kaufering, der gegen den Meister FC Gundelfingen mi 1:3 den Kürzeren zog. Vizemeister TSV Schwabmünchen vermied vor der Aufstiegsrelegation noch eine Niederlage und machte gegen den FSV Pfaffenhofen einen 0:2-Rückstand wett.

Die U21 des FC Memmingen das Derby gegen den TV Erkheim verdient mit 3:1 für sich entschieden. Anfangs konnte Memmingens Simon Ammann gerade noch gestoppt werden (4.), danach waren die Erkheimer zweimal brandgefährlich. Manuel Merk verpasste nach einer Flanke von Roland Wohnlich (6.). Kurze Zeit später wäre der Führungstreffer für den Absteiger eigentlich fällig gewesen. FCM-Torhüter Felix Unger lenkte den Ball an den Pfosten, der Nachschuss landete am Querbalken. Noch vor der Pause landete der Ball dann zweimal im Netz. Erst brachte Ruvejd Perovic den FCM in Führung, beinahe im Gegenzug staubte Fabian Schölhorn schon zum 1:1. In die zweite Halbzeit startete der FCM sehr druckvoll, doch das 2:1 ließ auf sich warten: Kurios: In der 54. Minute wurde Hackenschmidt von einem Erkheimer angeschossen und der Ball landete am Gestänge. Der nächste Aluminiumtreffer in der 67. Minute: Simon Neubrand visierte den Pfosten an. Für die längst fällige Memminger Führung sorgte Kevin Lochbrunner, der nach Hackenschmidts Ecke einköpfte. Fünf Minuten später legte David Spizert das 3:1 von Simon Ammann auf. (ass) Schiedsrichter: Tim Bruckner (Waltenhofen) - Zuschauer: 118 Tore: 1:0 Ruvjed Perovic (37.), 1:1 Fabian Schölhorn (38.), 2:1 Kevin Lochbrunner (76.), 3:1 Simon Ammann (82.)

Beim VfL Kaufering interessierte lange Zeit nicht nur das eigene Spiel gegen den bereits feststehenden Meister FC Gundelfingen, mit einem Auge schielte Trainer Franco Simon auch immer Richtung Dachau. Nur im Falle einer Niederlage des Konkurrenten hätte Kaufering die Abstiegsrelegation noch vermeiden können. Doch das trat nicht ein, weshalb die Kauferinger nun in die Abstiegsrelegation gehen und am Donnerstag zunächst beim FC Stätzling ran müssen, das Rückspiel der ersten Runde steigt dann am Sonntag in Kaufering. Gegen Gundelfingen schnupperten die Kauferinger bis zur 72. Minute am Sieg. Niklas Neuhaus hatte den VfL in Führung gebracht und wenig später sogar das 2:0 verpasst, als er am langen Bein von FCG-Keeper Tobias Werdich scheiterte. Der Meister, der kräftig durchgewechselt hatte, drehte das Spiel dann binnen acht Minuten. Erst nahm Yannick Maurer bei einem Freistoß genau Maß und schlenzte die Kugel über die Mauer ins Netz. Wenig später spielte Maurer den Ball auf Jermias Seibold, der die Kugel über VfL-Keeper Michael Wölfl lupfte. Und beim 1:3 trat Seibold einen Eckball und bekam vom Schiedsrichter den Treffer auch gutschrieben. Allerdings stellte FCG-Verteidiger Stefan Smolka hinterher klar: "Ich war noch leicht, aber entscheidend mit dem Kopf am Ball." Schiedsrichter: Fabian Balasch (Burgkirchen) - Zuschauer: 160 Tore: 1:0 Niklas Neuhaus (29.), 1:1 Yannick Maurer (72.), 1:2 Jeremias Seibold (74.), 1:3 Stefan Smolka (80.)

Beim FV Illertissen II hat es noch einmal richtig gescheppert: Mit 5:0 setzte sich die junge Truppe – in der Startformation standen gleich vier U19-Akteure – gegen den SC Oberweikertshofen durch. FVI-Trainer Herbert Sailer sprach von einer couragierten Leistung seiner Mannschaft. Es sei ein Spiel auf ein Tor gewesen, berichtet er. Zehn Minuten wehrten sich die Oberweikertshofer noch, dann war die Angelegenheit schnell erledigt. Dem 1:0 durch Ardian Morina ließ Max Bock das 2:0 folgen. Als gleich darauf Endrit Shala im Strafraum regelwidrig zu Fall gebracht worden war und Lukas Wentzel den fälligen Strafstoß zum 3:0 verwandelte, sah es bereits übel für den SC Oberweikertshofen aus. „Da war deren Moral gebrochen“, sagt Sailer. Ardian Morina sowie erneut Lukas Wentzel schraubten das Ergebnis im zweiten Abschnitt noch in die Höhe. Zwischenzeitlich waren Altin Kasumaj noch am Querbalken und Wentzel beim Nachschuss an SCO-Torwart Dzwonik (73.) gescheitert. (jürs) Lokalsport IZ Schiedsrichter: Philipp Ettenreich (Zusamaltheim) - Zuschauer: 37 Tore: 1:0 Ardian Morina (9.), 2:0 Max Bock (11.), 3:0 Lucas Wentzel (13./Foulelfmeter), 4:0 Ardian Morina (57.), 5:0 Lucas Wentzel (89.) Gelb-Rot: Kilian Lachmayr (87./SC Oberweikertshofen)

Zwei sehr unterschiedliche Halbzeiten sahen die Besucher am Schüsselhauser Kreuz. Führte der TSV Aindling zur Halbzeit noch mit 2:0, machte der SV Manching dies im zweiten Abschnitt noch wett. Nico Baumeister hatte früh für das 1:0 gesorgt, Florian Kronthaler legte das 2:0 nach. Nach der Pause stellte Manching um und übernahm das Kommando. Nicht einmal zwei Minuten dauerte es, bis Sebastian Graßl per Kopf zu seinem 29. Saisontor kam. Zehn Minuten vor Schluss sah Aindings Patrick Stoll die Gelb-Rote Karte. Direkt im Anschluss glich Fabian Neumayer zum 2:2 aus. „Das Wichtigste ist, dass wir nicht verloren haben“, sagte Aindlings Sportvorstand Josef Kigle, der am Rande der Partie Anton Schöttl für sein 200. Spiel im TSV-Trikot ehrte. Schiedsrichter: Christian Stober (Königsbrunn) - Zuschauer: 90 Tore: 1:0 Nico Baumeister (9.), 2:0 Florian Kronthaler (25.), 2:1 Sebastian Graßl (47.), 2:2 Fabian Neumayer (81.) Gelb-Rot: Patrick Stoll (80./TSV Aindling)

Dass es nicht mehr um viel ging, das war der Partie zwischen dem SC Olching und dem VfB Durach anzusehen. Die Olchinger sammelten mit dem 1:0-Erfolg immerhin noch etwas Selbstvertrauen für die anstehende Relegation um den Klassenerhalt. Dort treffen die Oberbayern zunächst auf den Thalhofen. Das Hinspiel steigt am Donnerstag im Allgäu, das Rückspiel am Sonntag in Olching. Gegen den VfB Durach waren die Höhepunkte rar. Für die Entscheidung sorte Kevin Roth, der nach dem Seitenwechsel von der Strafraumkante abzog und den 1:0-Siegtreffer erzielte.

Schiedsrichter: Yunis Widholz (Pöcking) - Zuschauer: 170

Tor: 1:0 Kevin Roth (54.)

Von Beginn an war zu erkennen, dass es für den TSV 1865 Dachau noch um etwas ging. Mit dem 1:0-Erfolg gegen den FC Ehekirchen machten die 65er denn auch den Klassenerhalt perfekt.

Nachdem sich Anthony Manuba auf dem Flügel durchgesetzt hatte, verwertete Berkant Barin die Vorlage aus kurzer Distanz zur Führung. Nach dem Wiederbeginn nahmen auch die Ehekircher offensiv an diesem Match teil. Maximilian Koschig bot sich in der 78. Minute die große Möglichkeit zum Ausgleich, kontte TSV-Schlussmann Marco Jakob jedoch nicht überwinden. Auf der Gegenseite verpassten die Dachauer Lorenz Knöferl (80.) und Dino Burkic (89.) die Entscheidung.

Beim FC Ehekirchen steht vor der nächsten Landesliga-Saison ein größerer Umbruch an. Interimscoach Markus Mattes und Spielertrainer Daniel Biermann verlassen den FCE ebenso wie Max Seitle (FC Gerolfing), Ermin Alagic (TSV Lichtenau), Markus Kugler (TSV Aindling), Niklas Gordy (TSV Rain) und Tobias Vollnhals (SV Manching) den Verein. Dem gegenüber stehen bislang die Zugänge von Matthias Schaff, Michael Bauer (beide aus der U19 des FC Stätzling), Luis Pfautsch (SC Ried) und Matthias Rutkowski (SV Wagenhofen). (mb, disi) Lokalsport NR

Schiedsrichter: Marius Heerwagen (Hainsacker) - Zuschauer: 135

Tor: 1:0 Berkant Barin (26.)

Nach einem zwischenzeitlichen 1:3-Rückstand glich der ohne Torjäger Stefan Simonovic angetretene SV Cosmos Aystetten noch aus und nahm beim TSV Jetzendorf einen Punkt mit. Jetzendorf ging durch Leon Nuhanovic früh in Führung und der TSV hätte sofort nachlegen können. Umso überraschend gelang Tobias Ullmann kurz vor der Pause der Ausgleich, doch schon im Gegenzug köpfte Benedict Geuenich nach einer Ecke zur erneuten TSV-Führung ein.

Auch in der zweiten Halbzeit legten die Jetzendorfer los wie die Feuerwehr. Stefan Netzger scheiterte jedoch mit einem Elfmeter zunächst an Cosmos-Keeper Niklas Frank, wenig später gelang Nefzger dann doch das 3:1.

Mit einer direkt verwandelten Ecke brachte Balazs Gazdag die Aystetter wieder zurück ins spiel. Der Spielzug über Kevin Makowski und Balazs Gazdag brachte sogar den Ausgleich durch Dominik Isufi. Die letzte Gelegenheit zum Sieg hatten die Hausherren in 83. Minute, doch Niklas Frank lenkte den Freistoß zur Ecke.

Schiedsrichter: Christian Schunke (Schwaig) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Leon Nuhanovic (26.), 1:1 Tobias Ullmann (44.), 2:1 Benedict Geuenich (45.), 3:1 Stefan Nefzger (55.), 3:2 Balazs Gazdag (73.), 3:3 Dominik Isufi (77.)

Bes. Vorkommnis: Stefan Nefzger (TSV Jetzendorf) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Niklas Frank (50.).

Der TSV Wertingen verabschiedet sich mit einer 0:3-Niederlage beim FC Kempten Richtung Bezirksliga. Dass der Abstieg bereits fix war, war beim TSV unübersehbar. Kempten, das auf seinen scheidenden Spielertrainer Thilo Wilke verzichten musste, übernahm früh die Kontrolle. Beim 1:0 konnte Wertingens Keeper Simon Reithmeir zwar zunächst abwehren, beim Nachschuss von Bastian Dillinger war er aber machtlos.

Nach dem Seitenwechsel suchte der FCK die schnelle Entscheidung. Beim 2:0 profitierte Cem Cevizci von der Vorarbeit durch Ahmet Alkan, beim 3:0 prallte der Ball vor die Füße von Cevizi, der zur Entscheidung einschob. (mt, red) Lokalsport WZ

Schiedsrichter: Sebastian Fleschhut (Seeg) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Bastian Dillinger (13.), 2:0 Cem Cevizci (64.), 3:0 Cem Cevizci (70.)