Der VfL Jüchen/Garzweiler träumt vom großen Pokal-Coup

Und auch eine Stufe höher auf Niederrheinebene hinterließen die Jüchener in dieser Zeit schon nachhaltigen Eindruck, indem sie die Regionalligisten Wuppertal und Oberhausen maximal forderten. Doch in der dritten des Niederrheinpokals standen sie noch nie. Am Mittwoch (19.30 Uhr) bietet sich ihnen auf heimischer Anlage an der Stadionstraße gegen den Ligakonkurrenten SV Sonsbeck sogar die Chance, mit dem erstmaligen Einzug ins Viertelfinale der Pokal-Erfolgsgeschichte des Vereins ein weiteres Kapitel hinzuzufügen.

„Jede weitere Runde rückt den Verein zunächst einmal in ein gutes Licht. Zudem bedeutet jede weitere Runde zusätzliche Einnahmen für uns“, erklärt der VfL-Vorsitzende Christoph Sommer, der gar nichts dagegen hat, dass das Los Jüchen für die erste dritte Runde der Vereinsgeschichte noch nicht einen ganz großen Namen gebracht hat. „Wichtig ist doch, dass wir zu Hause spielen und dann auch noch auf einen Gegner treffen, gegen den wir die Chance haben, weiterzukommen. Wenn wir es schaffen, weiterzukommen, kommen die Großen irgendwann automatisch“, so Sommer.

Und was die Chance der vermeintlich Kleinen erhöht, richtig weit zu kommen, ist, wenn sich die höherklassigen Teams gegenseitig ausschalten. Drittligist Rot-Weiss Essen hat es schon in Runde zwei gegen beim Ligakonkurrenten RW Oberhausen erwischt (2:3). In Runde drei treffen zudem die beiden Regionalligisten SSVg Velbert und 1. FC Bocholt aufeinander und der immer noch mit einem großen Namen ausgestattete KFC Uerdingen (inzwischen nur noch Oberliga) empfängt der Drittligisten MSV Duisburg.

„Natürlich darf man als kleinerer Verein davon träumen, mal ganz weit zu kommen. Aber dafür müssen wir zunächst gegen Sonsbeck alles in die Waagschale werfen“, erklärt Daniel Klinger. Dass bei seinen Jungs der Einsatz nicht stimmen könnte, darüber macht sich Jüchens Trainer gerade in diesem besonderen Spiel keine Gedanken. Schließlich stimmte der auch zuletzt in der Liga, obwohl es aus den jüngsten drei Partie nur einen Zähler gab. Besonders bei den Auswärtsauftritten gegen die Topteams Ratingen (0:1) und Schonnebeck (1:2) gab der Aufsteiger in dieser Hinsicht ein besonders gutes Bild ab. Was allerdings fehlt, sind die Tore, um mal wieder als Sieger vom Platz zu gehen.

„Wir müssen uns auch mal wieder belohnen. Wir machen zu wenig aus unserer Anzahl an hundertprozentigen Chancen“, sagt Klinger. Dass er plant, im Pokal gegen den SV Sonsbeck die Starformation im Vergleich zur Meisterschaftspartie am vergangenen Wochenende gegen Schonnebeck auf der einen oder anderen Position zu verändern, hat allerdings weniger mit der Sturmflaute zu tun –mit neun Toren hat der VfL die wenigsten Tore aller Oberligisten erziel. Vielmehr hat er das Thema Belastungssteuerung im Blick.

Denn bei aller Lust auf den Pokal hat Klinger natürlich auch die Liga weiter im Blick, schließlich sollen schnell die nächsten Punkte im Kampf um den Klassenverbleib her. Und in dieser Hinsicht sind die nächsten Partien am Sonntag daheim gegen das aktuelle Schlusslicht Kleve und in der Woche darauf beim TSV Meerbusch besonders wichtig.