Der VfL Jüchen-Garzweiler ist immer noch nicht durch

Trotz des 3:0-Sieges beim Schlusslicht SV Biemenhorst ist der VfL Jüchen-Garzweiler in der Oberliga immer noch nicht gerettet. Dem Aufsteiger reicht jedoch ein Punkt aus den letzten beiden Spielen – vorausgesetzt, der Neuling verliert das direkte Duell mit dem FC Büderich, der aktuell auf einem Abstiegsrang steht, mit weniger als fünf Toren Abstand. Durch das 5:1 im Hinspiel hat sich Jüchen dieses Polster erarbeitet.
Jedwede Rechnerei möchte sich die Mannschaft aber sparen. Am Sonntag (31. Mai, 15 Uhr) reicht schon ein Punkt im direkten Duell mit Büderich, um den Klassenerhalt endgültig festzumachen. „Wir wollen am letzten Spieltag kein Entscheidungsspiel gegen den KFC Uerdingen. Daher wollen wir zu Hause gegen Büderich nichts anbrennen lassen“, sagt Sportdirektor Achim Venten.
Biemenhorst stand vor der Partie bereits als Absteiger fest. Zudem begann das Spiel für die Gastgeber denkbar schlecht. Bereits nach vier Minuten sah Niklas Laigre die Rote Karte. Danach kontrollierten die Gäste die Begegnung und ließen im ersten Durchgang nur eine Torchance zu. Der Torlos-Fluch, der die Viktoria seit fünf Spielen plagte, konnte durch Alexander Hahn (30.) durchbrochen werden. Mit diesem 1:0 ging es in die Pause. „Man hat der Mannschaft nach dem Führungstreffer die Erleichterung angemerkt. Wir haben uns den Treffer verdient, da wir das Spiel über weite Strecken im Griff hatten“, berichtete Venten.
Im zweiten Durchgang platzte der Knoten dann endgültig: Merveil Tekadiomona und Paul Gelber sorgten für die Entscheidung. Dem VfL Jüchen/Garzweiler gelang es damit bereits zum zehnten Mal in dieser Saison, zu null zu spielen. Mit erst 37 Gegentreffern stellt der aktuell Tabellenneunte die beste Defensive der Liga. „Wenn uns das am Sonntag im Heimspiel gegen Büderich erneut gelingt, haben wir den Klassenerhalt sicher. Unsere Abwehr hat in dieser Saison einen herausragenden Job gemacht“, stellte Venten positiv gestimmt fest.
Obwohl für den VfL Jüchen-Garzweiler in seiner ersten Oberliga-Saison die Zeichen auf Klassenverbleib stehen, sollten sich die Mannen von Trainer Daniel Klinger indes nicht zu sichern fühlen. Venten: „Aber wir haben es jetzt in der eigenen Hand. Wir wollen im letzten Heimspiel der Saison gegen Büderich jetzt unbedingt alles klarmachen.“