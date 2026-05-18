Der VfL Jüchen-Garzweiler ist immer noch nicht durch

Im zweiten Durchgang platzte der Knoten dann endgültig: Merveil Tekadiomona und Paul Gelber sorgten für die Entscheidung. Dem VfL Jüchen/Garzweiler gelang es damit bereits zum zehnten Mal in dieser Saison, zu null zu spielen. Mit erst 37 Gegentreffern stellt der aktuell Tabellenneunte die beste Defensive der Liga. „Wenn uns das am Sonntag im Heimspiel gegen Büderich erneut gelingt, haben wir den Klassenerhalt sicher. Unsere Abwehr hat in dieser Saison einen herausragenden Job gemacht“, stellte Venten positiv gestimmt fest.

Obwohl für den VfL Jüchen-Garzweiler in seiner ersten Oberliga-Saison die Zeichen auf Klassenverbleib stehen, sollten sich die Mannen von Trainer Daniel Klinger indes nicht zu sichern fühlen. Venten: „Aber wir haben es jetzt in der eigenen Hand. Wir wollen im letzten Heimspiel der Saison gegen Büderich jetzt unbedingt alles klarmachen.“