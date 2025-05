Der VfL hat den Klassenerhalt in der Tasche

Im dem schweren Spiel gegen den TuS BW Königsdorf hatte der VfL Vichttal mit dem achten Sieg in Folge vor Wochenfrist seine Aufholjagd erfolgreich fortgesetzt. Beim Tabellennachbarn FC Pesch, der drei Zähler unter dem VfL in der Tabelle stand, wollte das Team um Andi Avramovic seine Position untermauern. Im Hinspiel hatte Vichttal 3:2 gewonnen, war aber bis zur 62. Minute einem Rückstand hinterher gelaufen. Doch diesmal schoss Bismark Quayson (5.) sein Team früh in Front. Und Dogukan Türkmen (33., 40.) stellte mit seinem Doppelpack schon frühzeitig die Weichen für den neunten Sieg in Folge. „Das waren tolle Tore, alle richtig gut herausgespielt, vor allem Tor Nummer drei gehört in die Top drei der Saison“, lobte der VfL-Coach. „Die Jungs haben die Treffer sehr fokussiert und zielstrebig erzielt.“

Nach der Pause verkürzte Pesch zwar durch Tomoya Kurogi (51.), aber kurz darauf sah Maik Marquardt (55.) die Gelb-Rote Karte. Doch die Überzahl half Vichttal nicht, im Gegenteil. „Tatsächlich haben wir in der zweiten Halbzeit nicht so konsequent gespielt wie zuvor, in Überzahl wurden die Räume zu weit, wir haben ein wenig den Zugriff auf den Gegner verloren und die Konter nicht mehr konsequent zu Ende gespielt“, bemängelte Avramovic. Doch seine Mannschaft ließ letztlich nichts anbrennen: Erneut Türkmen (78.), der nun schon 13 Saisontore auf seinem Konto hat, legte zum 4:1 nach. Und weil es so schön für den VfL auf der Helmut-Kusserow-Sportanlage in Pesch lief, ließ sich auch Benyamin Malekzadeh (85.) für seinen ersten Saisontreffer feiern.