 2026-07-30T07:56:49.385Z

Ligavorschau

Der VfL Fellerdilln wird sich strecken müssen

Teaser KOL WEST: +++ Der VfL Fellerdilln spielt nach einer starken A-Liga-Rückrunde wieder in der Fußball-Kreisoberliga. Mit der Vorbereitung ist Trainer Sahim Damar nicht zufrieden +++

von Redaktion · Heute, 11:04 Uhr · 0 Leser
Offizielle und Neulinge beim Fußball-Kreisoberligisten VfL Fellerdilln, v. l. Dominik Häußer (Sportlicher Leiter), Gideon Sahm, Samed Sagnak, Marc Mander, Luca Lomberg, Furkan Demir, Sahim Damar (Trainer) und Tobias Franz. © Hanna Leonie Freischlad/VfL Fellerdilln
Offizielle und Neulinge beim Fußball-Kreisoberligisten VfL Fellerdilln, v. l. Dominik Häußer (Sportlicher Leiter), Gideon Sahm, Samed Sagnak, Marc Mander, Luca Lomberg, Furkan Demir, Sahim Damar (Trainer) und Tobias Franz. © Hanna Leonie Freischlad/VfL Fellerdilln

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KOL West
Fellerdilln

Haiger. Gern erinnern sie sich beim VfL Fellerdilln an den 7. Juni. Nach einer starken Rückrunde mit nur drei nicht gewonnenen Partien und nach den beiden Relegationsspielen beim FC Burgsolms II (2:1) und gegen den FC Werdorf (2:2) waren die Grün-Weißen einmal mehr in die Kreisoberliga zurückgekehrt. Spielertrainer Sahim Damar schildert die Stimmung, die seitdem herrscht, ausgesprochen positiv: „Verein, Umfeld, Spieler: Wir alle freuen uns sehr auf die Saison 2026/2027.“ Doch dann wird er ernst.

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