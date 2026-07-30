Der VfL Fellerdilln wird sich strecken müssen

Haiger. Gern erinnern sie sich beim VfL Fellerdilln an den 7. Juni. Nach einer starken Rückrunde mit nur drei nicht gewonnenen Partien und nach den beiden Relegationsspielen beim FC Burgsolms II (2:1) und gegen den FC Werdorf (2:2) waren die Grün-Weißen einmal mehr in die Kreisoberliga zurückgekehrt. Spielertrainer Sahim Damar schildert die Stimmung, die seitdem herrscht, ausgesprochen positiv: „Verein, Umfeld, Spieler: Wir alle freuen uns sehr auf die Saison 2026/2027.“ Doch dann wird er ernst.