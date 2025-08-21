Der VfL Ecknach setzt sich an die Spitze

Der VfL Ecknach hat die Gunst der Stunde genutzt und die Tabellenspitze in der Bezirksliga Nord übernommen. Beim FC Maihingen feierte der VfL einen 3:1-Sieg, während der bisherige Primus TSV Haunstetten nicht im Einsatz war. Die Haunstetter haben ihre "englische Woche" auf den 4. September (beim TSV Meitingen) verschoben und konnten beobachten, was die Konkurrenz so trieb.
Obwohl der VfL Ecknach durchaus die eine oder andere haarige Phase überstehen musste, feierte er einen 3:1-Sieg beim FC Maihingen. Entsprechend stolz war Trainer Sören Dreßler.
Nach einer Viertelstunde schloss Robin Streit eine schöne Kombination zum 0:1 abschloss. Ecknach hielt das Tempo hoch und hätte durch Serhat Örnek (17. und 25.) früh für klare Verhältnisse sorgen können. So aber kam Maihingen mit seinem ersten Torschuss durch Daniel Zekl zum Ausgleich. Und wer weiß, wie das Spiel gelaufen wäre, hätte Max Thum die Orange-Schwarzen nur weinige Minuten später in Führung gebracht, als er in VfL-Keeper Hannes Helfer seinen Meister fand. Alles in allem blieben die Blau-Weißen aber spielbestimmend, Luca Broncel brachte den VfL nach Vorarbeit von Simon Reiner noch vor der Pause wieder in Front.
Im zweiten Durchgang hatte Aaron Stimpfle nur noch Helfer vor sich hatte – aber auch er vermochte es nicht, den Keeper zu überwinden (76.). Als sich alle auf eine heiße Schlussphase einstellten, zog Örnek den Nordriesern mit dem 1:3 den Stecker. (jng) Lokalsport AN
Schiedsrichter: Patrick Beutmiller (Pfaffenhofen) - Zuschauer: 120
Tore: 0:1 Robin Streit (15.), 1:1 Daniel Zekl (27.), 1:2 Luca Broncel (43.), 1:3 Serhat Örnek (84.)
Nichts wurde es mit dem anvisierten dritten Sieg in Serie, ganz im Gegenteil sogar. Der VfR Jettingen kassierte gegen den TSV Zusmarshausen eine 1:2-Niederlage. Der TSV ging mit seiner ersten Torchance prompt in Führung. Eine Flanke von Tim Wilde verwandelte Lorenz Helmschrott per Volleyabnahme. Nach dem Wiederanpfiff intensivierte Zusmarshausen seine offensiven Bemühungen noch einmal. Nach einer erneuten Vorlage durch Wilde erhöhte der stets gefährliche TSV-Stürmer Marc Sirch mit seinem neunten Saisontor.
Trotz des Rückstands gab sich Jettingen nicht auf, war offensiv am Drücker und erarbeitete sich folgerichtig den Anschlusstreffer. Nach Ecke von Lukas Mayer köpfte der zur zweiten Halbzeit eingewechselte Nico Fritz zum 1:2 ein. Mehr ließen die Zusmarshauser aber nicht mehr zu. (jol) Lokalsport GZ
Schiedsrichter: Luca Berger (Höchstädt) - Zuschauer: 270
Tore: 0:1 Lorenz Helmschrott (30.), 0:2 Marc Sirch (51.), 1:2 Nico Fritz (61.)
Total überzeugend war der Auftritt des BC Rinnenthal beim SV Wörnitzstein, entsprechend fiel der Sieg mit 4:1 aus. Wobei die Rinnenthaler sogar noch auf einen Elfmeter verzichteten. Spielertrainer Manuel Utz war im Duell mit SVW-Torwart Belmin Bojic zu Fall gekommen. Schiedsrichter Philipp Ettenreich entschied auf Strafstoß. Doch Utz gab gegenüber dem Referee zu, dass er nicht gefoult wurde und so blieb es beim torlosen 0:0.
Kurz vor der Pause war dann alles regulär. Bei einem Freistoß zog Maxi Merwald den Ball scharf in den Strafraum und Utz lenkte den Ball in die Maschen. Gleich nach dem Wechsel legte der Torjäger nach. Eine herrliche Stafette über Merwald und Markus Baader schloss Utz mit dem 0:2 ab. Und die Rinnenthaler hatten noch nicht genug . Der eingewechselte Neuzugang Elias Stegmann erzielte das 0:3 Nach einer Flanke von Maxi Klotz stellte der eingewechselte Sebastian Lindermayr sogar auf 0:4. Verkraftbar für den BCR, dass Genitheim eine scharfe Hereingabe von Zausinger ins eigene Tor lenkte. (lint) Lokalsport FA
Schiedsrichter: Philipp Ettenreich (Zusamaltheim) - Zuschauer: 260
Tore: 0:1 Manuel Utz (44.), 0:2 Manuel Utz (47.), 0:3 Elias Stegmann (51.), 0:4 Sebastian Lindermayr (64.), 1:4 Timo Zausinger (66.)
Keinen Sieger gab es beim 1:1 zwischen dem TSV Dinkelscherben und dem FC Horgau. Schon nach zehn Minuten gab es Gelb für Michael Finkel. Der Trainer des TSV Dinkelscherben hatte gleich zweimal Elfmeter für seine Mannschaft moniert. Erst legte FCH-Keeper Felix Häberl Paul Holand (4.) ohne dass ein Pfiff erfolgte, dann übersah Schiedsrichterin Lena Holland ein Handspiel im Horgauer Strafraum (8). Die Unparteiische verteilte in einem hektischen und zerfahrenen Spiel jede Menge Gelber Karten, was schließlich in der 52. Minute zu einer diskussionswürdigen Ampelkarte für Julian Kugelbrey führte.
Doch selbst in Unterzahl waren die Hausherren überlegen. Nach zwei Großchancen hintereinander traf Hakan Avci zum verdienten 1:0. Kurz vor Schluss gelang Philip Meitinger der schmeichelhafte Ausgleich. Eine Zeitstrafe gegen Horgaus Christian Habermeier (90.+4) fiel nicht mehr ins Gewicht. (AZ) Lokalsport Labo
Schiedsrichterin: Lena Holland (Augsburg) - Zuschauer: 230
Tore: 1:0 Hakan Avci (75.), 1:1 Philip Meitinger (86.)
Gelb-Rot: Julian Kugelbrey (51./TSV Dinkelscherben)
Der VfR Neuburg ist zurück in der Spur. Gegen die U23 des FC Gundelfingen war der VfR dominant und legte dabei die Basis zum 2:0-Erfolg. Neuburg suchte sofort den Weg nach vorne und ging gleich in Führung, als Nikolai Krzyzanowskis Ball den vor dem Tor lauernden Maxi Christl fand. Unglücklich für den FCG war, dass der Ball beim 2:0 wenige Meter vor dem Tor von Tim Ottos Brust direkt auf die Füße von Neuburgs Sebastian Habermeyer prallte.
Die zweite Hälfte verlief deutlich ausgeglichener. „Ich glaube, wir waren nach den letzten drei Niederlagen einfach verunsichert und haben deswegen sehr hektisch gespielt“, analysierte VfR-Coach Moritz Bartoschek. Mit einem konzentrierten und geduldigen Spielaufbau tat sich der VfR fortan schwer. (mk) Lokalsport NR
Schiedsrichter: Lukas Lindemeir (Affing) - Zuschauer: 145
Tore: 1:0 Maximilian Christl (3.), 2:0 Sebastian Habermeyer (32.)
Gelb-Rot: Lukas Schön (89./FC Gundelfingen II)
Das richtungsweisende Kellerduell hat der TSV Nördlingen II gegen den TSV Wertingen mit 3:1 gewonnen. Im Rieser Sportpark entwickelte sich von Beginn an eine ausgeglichene Partie, die nach 40 Minuten richtig Fahrt aufnahmen. Wertingens Christoph Müller setzte Alexander Wiedemann ein, der zum 0:1 traf. Doch die Freude des Landesliga-Absteigers hielt nicht lange. Bereits drei Minuten staubte Fabio Siebachmeyer zum 1:1 ab.
Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Rieser zunehmend die Kontrolle, Wertingen kam in dieser Phase nur selten gefährlich nach vorne. Die Folge war das 2:1 durch den Kopfball des eingewechselten Max Göttler. Kurz vor Schluss bot sich für Wertingen tatsächlich die große Chance zum Ausgleich, doch Hassan verzog knapp am Pfosten vorbei (85.). In der Nachspielzeit machte Nördlingen durch Kilian Reichert mit dem 3:1 alles klar. (mt) Lokalsport WZ
Schiedsrichter: Emmeran Schöller (Hollenbach) - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Alexander Wiedemann (40.), 1:1 Fabio Siebachmeyer (43.), 2:1 Max Göttler (70.), 3:1 Kilian Reichert (90.+2)