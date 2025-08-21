Der VfL Ecknach setzt sich an die Spitze

Der VfL Ecknach hat die Gunst der Stunde genutzt und die Tabellenspitze in der Bezirksliga Nord übernommen. Beim FC Maihingen feierte der VfL einen 3:1-Sieg, während der bisherige Primus TSV Haunstetten nicht im Einsatz war. Die Haunstetter haben ihre "englische Woche" auf den 4. September (beim TSV Meitingen) verschoben und konnten beobachten, was die Konkurrenz so trieb.

Obwohl der VfL Ecknach durchaus die eine oder andere haarige Phase überstehen musste, feierte er einen 3:1-Sieg beim FC Maihingen. Entsprechend stolz war Trainer Sören Dreßler.

Nach einer Viertelstunde schloss Robin Streit eine schöne Kombination zum 0:1 abschloss. Ecknach hielt das Tempo hoch und hätte durch Serhat Örnek (17. und 25.) früh für klare Verhältnisse sorgen können. So aber kam Maihingen mit seinem ersten Torschuss durch Daniel Zekl zum Ausgleich. Und wer weiß, wie das Spiel gelaufen wäre, hätte Max Thum die Orange-Schwarzen nur weinige Minuten später in Führung gebracht, als er in VfL-Keeper Hannes Helfer seinen Meister fand. Alles in allem blieben die Blau-Weißen aber spielbestimmend, Luca Broncel brachte den VfL nach Vorarbeit von Simon Reiner noch vor der Pause wieder in Front.

Im zweiten Durchgang hatte Aaron Stimpfle nur noch Helfer vor sich hatte – aber auch er vermochte es nicht, den Keeper zu überwinden (76.). Als sich alle auf eine heiße Schlussphase einstellten, zog Örnek den Nordriesern mit dem 1:3 den Stecker. (jng) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Patrick Beutmiller (Pfaffenhofen) - Zuschauer: 120

Tore: 0:1 Robin Streit (15.), 1:1 Daniel Zekl (27.), 1:2 Luca Broncel (43.), 1:3 Serhat Örnek (84.)

Nichts wurde es mit dem anvisierten dritten Sieg in Serie, ganz im Gegenteil sogar. Der VfR Jettingen kassierte gegen den TSV Zusmarshausen eine 1:2-Niederlage. Der TSV ging mit seiner ersten Torchance prompt in Führung. Eine Flanke von Tim Wilde verwandelte Lorenz Helmschrott per Volleyabnahme. Nach dem Wiederanpfiff intensivierte Zusmarshausen seine offensiven Bemühungen noch einmal. Nach einer erneuten Vorlage durch Wilde erhöhte der stets gefährliche TSV-Stürmer Marc Sirch mit seinem neunten Saisontor.

Trotz des Rückstands gab sich Jettingen nicht auf, war offensiv am Drücker und erarbeitete sich folgerichtig den Anschlusstreffer. Nach Ecke von Lukas Mayer köpfte der zur zweiten Halbzeit eingewechselte Nico Fritz zum 1:2 ein. Mehr ließen die Zusmarshauser aber nicht mehr zu. (jol) Lokalsport GZ

Schiedsrichter: Luca Berger (Höchstädt) - Zuschauer: 270

Tore: 0:1 Lorenz Helmschrott (30.), 0:2 Marc Sirch (51.), 1:2 Nico Fritz (61.)