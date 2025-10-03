Der VfL Ecknach kehrt auf die Siegerstraße zurück

Der VfL Ecknach beendete seine Sieglosserie von vier Spielen mit dem 3:1 beim TSV Nördlingen II. Ecknach kam besser in die Partie und ging durch Daniel Framberger in Führung. Nur sechs Minuten später knallte Marc Baumgärtner das Spielgerät nach Vorarbeit von Simon Reiner an die Latte und verpasste damit das 0:2. Das besorgte dann Robin Streit. Baumgärtner war regelwidrig zu Fall gebracht worden, Streit verwandelte den Elfmeter. Nach dem Seitenwechsel machte es Nördlingens Luca Lechler mit dem Anschlusstreffer wieder spannend. Von nun an entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, in dem beide Teams aber beste Gelegenheiten liegen ließen. Für die Erlösung aus Ecknacher Sicht sorgte der wieder genesene und 13 Minuten vorher eingewechselte Luca Broncel mit dem 1:3. (jng) Lokalsport AN Schiedsrichter: Manfred Keil (Langweid) - Zuschauer: 75 Tore: 0:1 Daniel Framberger (20.), 0:2 Robin Streit (38./Foulelfmeter), 1:2 Luca Lechler (54.), 1:3 Luca Broncel (85.)

Gegen die SpVgg Joshofen-Bergheim feierte der TSV Gersthofen einen 3:2-Sieg. „Ich bin sehr froh, dass wir unsere Serie auch im sechsten Spiel halten konnten“, zeigte sich TSV-Coach Ajet Abazi mit dem Ergebnis, aber nicht unbedingt mit dem Spiel seiner Mannschaft zufrieden.

Das Beste aus Gersthofer Sicht waren in diesem Abschnitt die ersten 66 Sekunden. Fabian Bühler versenkte das Leder zum 1:0 im langen Eck. Im weiteren Spielverlauf ließen die Gersthofer der SpVgg viel zu viel Spielraum. Das nutzten der Neuling durch Vincent Porombka zum 1:1. Im Gegenzug nagelte TSV-Kapitän Aivin Emini den Ball vom Elfmeterpunkt aus ans Lattenkreuz.

Die zweite Halbzeit begann besser. Fabian Bühler setzte sich auf der linken Seite durch, seine Hereingabe fälschte Paul Plach ins eigene Tor ab. Die Entscheidung schien gefallen, als Aivin Emini zum 3:1 traf. Joshofen kamen durch Julian Sager aber zum Anschlusstreffer. „Wir haben es unnötig spannend gemacht“, sagte Abazi. (oli) Lokalsport Labo

Schiedsrichter: Steffen Brenner (Nördlingen) - Zuschauer: 40

Tore: 1:0 Fabian Bühler (2.), 1:1 Vincent Porombka (36.), 2:1 Fabian Bühler (46.), 3:1 Aivin Emini (72.), 3:2 Julian Sager (85.)

Bes. Vorkommnis: Aivin Emini (TSV Gersthofen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Alexander Schmidt (35.)