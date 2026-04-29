Der VfK wappnet sich für die Zukunft!

– Foto: VfK Diedesheim

Der VfK Diedesheim geht geschlossen und voller Zuversicht in die Saison 2026/27. Mit klaren Entscheidungen setzt der Verein ein starkes Signal: Sowohl die Trainerteams als auch sämtliche Spieler der ersten und zweiten Mannschaft bleiben an Bord.

VfK Diedesheim setzt ein starkes Zeichen: Gemeinsam in die Zukunft!

Während in der Landesliga der Klassenerhalt fest im Visier ist, greift die zweite Mannschaft mutig nach dem Aufstieg in die A-Klasse. Gleichzeitig treiben die Verantwortlichen die gezielte Verjüngung des Kaders weiter voran.

Auch abseits des Platzes rüstet sich der Verein für die Zukunft: Ein neu strukturierter Spielausschuss, verstärkt durch den Damenbereich, sowie die Verpflichtung von Jugendleiter Christian Würz unterstreichen die nachhaltige Ausrichtung des VfK.