Der VfK wappnet sich für die Zukunft!

VfK Diedesheim setzt ein starkes Zeichen: Gemeinsam in die Zukunft!
Der VfK Diedesheim geht geschlossen und voller Zuversicht in die Saison 2026/27. Mit klaren Entscheidungen setzt der Verein ein starkes Signal: Sowohl die Trainerteams als auch sämtliche Spieler der ersten und zweiten Mannschaft bleiben an Bord.
Während in der Landesliga der Klassenerhalt fest im Visier ist, greift die zweite Mannschaft mutig nach dem Aufstieg in die A-Klasse. Gleichzeitig treiben die Verantwortlichen die gezielte Verjüngung des Kaders weiter voran.
Auch abseits des Platzes rüstet sich der Verein für die Zukunft: Ein neu strukturierter Spielausschuss, verstärkt durch den Damenbereich, sowie die Verpflichtung von Jugendleiter Christian Würz unterstreichen die nachhaltige Ausrichtung des VfK.
„Wir spüren im gesamten Verein eine große Geschlossenheit und Aufbruchsstimmung. Genau diesen Weg wollen wir gemeinsam weitergehen“, erklärt Abteilungsleiter Martin Huber.
Mit Zusammenhalt, klarer Struktur und neuen Impulsen blickt der VfK Diedesheim entschlossen auf die kommende Spielzeit.
Bild von links nach rechts:
Lukas Ludäscher (1. Mannschaft)
Denis Wilhelm (2. Mannschaft)
Peter Hogen (1. Mannschaft)
Denis Deter (Torwarttrainer)
Dalibor Vodanovic (2. Mannschaft)
Daniel Scholl (Vorstand Sport)